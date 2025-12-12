Balotaje en Chile: dónde se vota en Neuquén y Bariloche este domingo y qué hacer para evitar la multa

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo el balotaje presidencial en Chile entre la candidata Jeannette Jara (Unidad por Chile) y el candidato José Antonio Kast (Partido Republicano). Así será el proceso electoral en Neuquén y Río Negro para definir el próximo mandatario tras el mandato de Gabriel Boric.

El pasado 16 de noviembre se celebraron las primeras elecciones presidenciales con voto obligatorio desde su restitución en 2022.

Allí, la oficialista Jara se impuso con un 26,85% de los votos. En segundo lugar estuvo el republicano Kast con un 23,92% de los votos.

En Neuquén capital, unas 630 personas votaron en el consultado chileno de un padrón de 2.401 votantes habilitados desde Regina hasta Zapala.

El resultado fue de más de un 47% de votantes en favor de la candidata oficialista Jeannette Jara Román y un 26% por el candidato opositor, José Kast Rist.

Hubo un crecimiento en el padrón de más de 500 personas respecto a la anterior elección presidencial, dijo el cónsul chileno en Neuquén, Jorge Beals.

Mientras tanto, del lado rionegrino, los comicios se celebraron en el Consulado General de Chile en Bariloche con un padrón de 1400, de las cuales votaron más de 700 personas. Allí, la tendencia oficialista se mantuvo y Jara obtuvo 48,53%, y Kast un 17,42%.

Balotaje en Chile: lugares, horarios y requisitos para votar en Neuquén y Bariloche

En Neuquén capital, la sede de votación es en el Consulado ubicado sobre La Rioja 241, en donde habrá seis mesas receptoras de sufragios con tres vocales de mesas. El horario habilitado para votar es de 6 a 18 y están habilitadas unas 2.401 personas en el padrón.

Para votar es necesario llevar la cédula de identidad chilena ó el pasaporte chileno, que pueden tener hasta un año de vencimiento (es decir, hasta diciembre de 2024). Asimismo, es obligatorio estar inscripto para emitir el voto.

En Bariloche el lugar de votación está ubicado sobre la calle España 275, en donde se dispondrán cuatro mesas, con tres fiscales de mesa cada una (dispuestos por la autoridad electoral del consulado) y se podrá ejercer el voto también de 8 a 18.

Los electores deben ser mayores de 18 años y estar empadronados. Para saber si una persona está registrada en el Consulado de Bariloche o en una comuna de Chile, se puede realizar la consulta en el sitio web consulta.servel.cl.

Balotaje en Chile: qué pasa con las multas si no voy a votar

Como la votación ahora es obligatoria para todos los mayores de 18 años en Chile, se aplicarán multas en caso de que no asista a emitir su voto.

En este sentido, la gente que esté inscripta en el padrón en Chile (que hace automáticamente el Estado para los adultos), pero se encuentre en Argentina y no se haya anotado previamente para sufragar en algún consulado, será sancionado por no emitir su voto y no haya justificado su inasistencia.

En cambio, la gente que está inscripta en los consulados de Neuquén y Bariloche no está obligada a votar, ya que el voto fuera de Chile es voluntario, por lo que en este caso no se perciben multas en caso de no asistir a las elecciones. es por lo que no será multada en caso

