Paso León: pobladores argentinos y chilenos que viven a 10 kilómetros de distancia celebran la Fiesta de la Hermandad

Una nueva edición de la Fiesta de la Hermandad entre Chile y Argentina vuelve a celebrarse este fin de semana en el límite fronterizo de Paso León y El Manso. En la celebración costumbrista, habrá danzas, cuecas, folclore, chamamé, asado, empanadas, artesanías y todo tipo de juegos, como tirado de riendas, enhebrado de agujas, concurso de esquila y búsqueda de tesoro.

En ese punto del mapa, a unos 150 kilómetros de Bariloche, la población argentina está distanciada de sus vecinos chilenos por unos 10 kilómetros. La casa de Etelvina Bahamonde, justo en la frontera, se convirtió en símbolo de unión de ambos pueblos. Años atrás, en su jardín se instaló un hito de hierro para dividir la propiedad. De esta forma, la casa quedaba del lado chileno; y el gallinero y el patio, en el argentino. “Aquí llegaron uniformados de Argentina y Chile. Unos decían que mi casa estaba allá, los otros que estaba acá. A la final, pusieron el hito al medio. Será de Dios, pues”, contaba Etelvina al diario El Mercurio en 1985. La mujer murió en 2018.

El paraje El León está a 43 kilómetros de la Ruta Nacional 40 y marca el fin del camino luego de atravesar todo el valle de El Manso. Allí viven unas 25 familias que se vinculan permanentemente con El Bolsón para su abastecimiento y cuentan con un convenio para atención sanitaria.

La primera celebración fue en 2016. Foto: gentileza

“Por ese paso, se forjó el poblamiento de estas dos naciones. Chilenos de Osorno, Cochamó, Calbuco y Purranque fueron las primeras familias en llegar a Paso León a fines del siglo XIX con carros y caballos. Se establecieron en estos valles, se dedicaron a la agricultura, la cría de animales y se trabajó la madera en pequeña escala”, relataron los organizadores del evento.

Esta celebración nació a partir de la visita de pobladores de El Bolsón y Lago Puelo a familiares del lado chileno. “Pensaron que sería lindo ver las banderas de ambos países, flameando juntas como símbolo de unión y hermandad. Un 31 de marzo de 2016 de constituyó la comisión de hermandad”, contaron.

El primer encuentro de hermandad se llevó a cabo en diciembre de ese mismo año donde unas mil personas se concentraron para celebrar en la casona centenaria de Etelvina, de tres pisos y construida con tejuela de ciprés y alerce. “Esto es una deuda con nuestros abuelos”, dijo, en ese entonces, Hugo Oyarzo, uno de los organizadores del primer encuentro en el límite binacional.

En esa oportunidad, el historiador Juan Domingo Matamala destacó «el futuro paso binacional» (el único terrestre a través de la provincia de Río Negro) y recordó que “fue la verdadera ruta de los Vuriloches, utilizada también desde 1670 por los primeros sacerdotes que cruzaron la cordillera”.

Adolfo Montero tiene 58 años y nació en Paso León, del lado chileno, donde hoy viven unas 26 familias. Del lado argentina, son alrededor de 50. “Nuestras raíces no se despegan de este lugar. Por eso, quisimos celebrar entre los dos países, compartiendo comidas típicas de la zona, con la idea de que los arrieros más antiguos charlen con los más jóvenes porque han cambiado muchas tradiciones”, dijo este hombre a diario RÍO NEGRO.

Aseguró que el paso de un país a otro es constante, especialmente por parte de los chilenos. “Estamos a 10 minutos del límite. Por lo general, uno compra los víveres en Argentina, visita la sala de salud o se hace una escapada para saludar a un amigo. Sucede que estamos muy aislados de otros pueblos de Chile, entonces hacemos todo en Argentina por una cuestión de cercanía. Lo más cercano es Cochamó a 42 kilómetros y hay que tener en cuenta que esto es cordillera”, señaló Montero.

Comentó que en Paso León tienen una sala de primeros auxilios, pero para los casos más urgentes como cirugías, por ejemplo, se suelen atender en El Bolsón ya que hay un convenio con el gobierno argentino.

Montero reconoció que hoy “solo la gente más grande persiste en el lugar. Mi señora es de Puerto Montt, por ejemplo, pero cuando uno se acostumbra a este lugar, no le tinca otro. Acá tengo mis animales, soy feliz”.

Un paraje atípico

El cónsul de Chile en Bariloche, Javier Matta Manzano, aseguró que “las necesidades y los desafíos que pueden enfrentar los pobladores del paraje chileno, Paso El León, es uno de los asuntos los cuales vela este consulado”.

“Esta localidad chilena -planteó- es una de las muy pocas que, para llegar, hay que transitar por Argentina. Antes habían más lugares como éstos en Chile, pero con la construcción de la Carretera Austral y la red caminera de la Provincia de Palena y muchas en la Región de Aysén, se han reducido al mínimo y, hoy por hoy esta es la excepción y poblada (aunque sus residentes sean pocos y de la tercera edad)”.

Recalcó que desde paso León es posible caminar hasta Cochamó, el pueblo costero que es sede del municipio. También se puede circular a caballo, en motos y cuatrimotos. “Caminos para vehículos de cuatro ruedas no hay. Por dentro de la localidad tampoco hay un camino público o una calle. Lo que hay es una senda de tierra que es como una camino de carretas. Tiene barro y pendiente. En pleno invierno -o cuando llueve- se vuelve es intransitable”, detalló Matta Manzano.

Reconoció que una de las dificultades que estos pobladores tendrán a futuro es que “al transitar por Argentina, son turistas. Y de acuerdo al DNU 366, de 28 de mayo de 2025, los turistas que ingresen a Argentina tienen que presentar un seguro médico”.