Biden le pidió al Congreso que se prohíba la venta de armas de asalto

Después de las tres matanzas que ocurrieron en Estados Unidos en el último mes, el presidente Joe Biden brindó un discurso en el que le pidió al Congreso «prohibir la venta de armas de asalto».

«Deberíamos restablecer la prohibición de armas de asalto«, expresó el mandatario. Además, comentó que si no se logra el acuerdo político «al menos se debería elevar la edad» permitida para comprar de 18 a 21 años.

Se entiende por «armas de asalto» a las de infantería que tienen un sistema de fuego selectivo, lo que les permite disparar tanto en modo automático como semiautomático.

President Biden: "There are too many other schools, too many other everyday places, that have become killing fields, battlefields, here in America." https://t.co/LHi2TRaewE pic.twitter.com/ankpWnfZnL