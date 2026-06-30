Balotaje en Perú: Keiko Fujimori se impuso con el 50,1% de los votos y pidió esperar la proclamación

Con un estrecho margen de casi 50.000 votos, Keiko Fujimori se impuso sobre Roberto Sánchez en el balotaje presidencial de Perú. La candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los sufragios y aseguró que asumirá el resultado «con gran responsabilidad», aunque remarcó que aguardará la proclamación oficial.

Los datos fueron difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y reproducidos por la Agencia Noticias Argentinas. El escrutinio al ciento por ciento mostró una diferencia de apenas 49.641 votos entre ambos candidatos.

Qué dijo Keiko Fujimori tras ganar las elecciones en Perú por un margen mínimo

En declaraciones con la prensa, Keiko Fujimori sostuvo: «Recibimos este resultado con gran responsabilidad, y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados».

La dirigente también advirtió que espera «con prudencia y con mucha humildad» la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prevista para el viernes 3 de julio, según informaron las autoridades electorales.

Una vez que los resultados sean ratificados formalmente, Fujimori indicó que comenzará a designar las comisiones de transferencia y avanzará con la conformación definitiva de su gabinete de ministros para el inicio de la nueva gestión.

Además, confirmó que el próximo Gobierno iniciará funciones el 28 de julio y que una de sus primeras prioridades será recuperar el orden y poner en marcha medidas preventivas frente al fenómeno climático de El Niño.

El diálogo político y las prioridades del próximo Gobierno de Perú

La presidenta electa también manifestó que mantendrá abiertas las instancias de diálogo político con su rival, Roberto Sánchez, quien obtuvo el 49,8% de los votos en una de las elecciones más ajustadas de los últimos años.

En ese sentido, señaló que la convocatoria también alcanzará a los representantes de las distintas bancadas del Parlamento y a los partidos políticos que participaron del proceso electoral.

Según el cómputo definitivo de la ONPE, Fujimori obtuvo 9.223.396 votos, mientras que Sánchez reunió 9.173.755 sufragios, una diferencia final de 49.641 votos.

Con esos resultados, solo resta la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones, paso previo al inicio del proceso de transición y a la asunción del nuevo Gobierno prevista para el 28 de julio.