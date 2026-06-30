Venezuela: los muertos suben a 1.943 por los sismos y la ONU advierte que podría haber hasta 50.000 desaparecidos

Con información de Agence France-Presse (AFP).

A seis días del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela, el balance de víctimas fatales ascendió a 1.943 muertos y 10.571 heridos, según informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El reporte oficial registra además un total de 15.866 personas damnificadas a nivel nacional.

En el estado costero de La Guaira, epicentro de la catástrofe, las tareas de búsqueda lograron rescatar con vida a un total de 6.461 personas. El salvamento más reciente ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando los brigadistas hallaron a un niño de dos años entre los escombros.

Sin embargo, las autoridades reconocieron que las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen drásticamente: de los 2.407 rescatados el primer día se pasó a cuatro en la quinta jornada, y a solo uno este martes.

El Ejecutivo estima que unas 19.861 personas salvaron la vida en La Guaira, sumando a quienes salieron por sus propios medios o con ayuda familiar. No obstante, las cifras oficiales exponen un desfase de entre 7.000 y 10.000 personas cuyo paradero se desconoce. Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la cifra real de desaparecidos podría alcanzar los 50.000, por lo que anunció el suministro de 10.000 bolsas mortuorias.

Crisis humanitaria y colapso sanitario en Venezuela tras los terremotos

La atención de los equipos de emergencia se concentra ahora en la subsistencia de decenas de miles de personas que quedaron en la calle. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertó que en La Guaira la escasez de comida es generalizada, los servicios básicos están completamente paralizados y la conectividad permanece interrumpida. Hasta el momento se han habilitado 14 refugios en la zona cero y otros 55 en Caracas y estados vecinos.

«Aquí dan provisiones pero a veces se matan por la comida. Ayer se entraron a golpes, es una locura», relató Daniela Armas, una joven de 18 años refugiada en Catia La Mar. Los sobrevivientes denunciaron también fallas en la organización y desvíos de asistencia por parte de las fuerzas de seguridad encargadas de la militarización de la zona.

A la falta de infraestructura se sumó una alerta epidemiológica. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, advirtió sobre la «presión extrema» en los centros de salud remanentes y el riesgo inminente de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, tales como el sarampión, la difteria y la tos ferina.

Para agilizar el ingreso de ayuda humanitaria internacional —provista por 27 países que movilizaron 40 equipos de rescate con más de 2.000 efectivos y 160 perros—, los Marines estadounidenses rehabilitaron el lunes las operaciones del puerto de La Guaira. El complejo logístico había quedado inoperable junto con el principal aeropuerto del país; actualmente, el área de depósitos portuarios funciona como una morgue improvisada.

En Caracas, los hornos del único cementerio público operan a su máxima capacidad, registrando entre 60 y 70 entierros diarios.

Más de 58.000 edificios afectados

Una evaluación preliminar basada en imágenes de radar de alta resolución del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA), analizada por los investigadores estadounidenses Corey Scher y Jamon Van Den Hoek de la Universidad Estatal de Oregón, calcula que aproximadamente 58.870 edificios resultaron dañados o destruidos en la región norte.

El impacto habitacional presenta niveles críticos en varias localidades del estado de La Guaira:

Urimare: el daño potencial alcanza al 50% de las estructuras (unos 5.800 edificios).

el daño potencial alcanza al 50% de las estructuras (unos 5.800 edificios). Caraballeda: afectación del 50% de la infraestructura (6.000 edificios).

afectación del 50% de la infraestructura (6.000 edificios). Macuto: más de la mitad de la localidad dañada (2.350 edificios).

más de la mitad de la localidad dañada (2.350 edificios). Catia La Mar: daños detectados en un tercio de la ciudad, afectando a más de 7.400 inmuebles.

Por su parte, el conteo preliminar del gobierno venezolano reportó en el terreno la verificación de 855 infraestructuras afectadas, detallando que 189 de ellas sufrieron un «derrumbe total». En términos macroeconómicos, la ONU estima provisionalmente que el número total de damnificados ronda los siete millones de personas, con pérdidas materiales calculadas en 6.700 millones de dólares, una cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela.