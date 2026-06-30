Expectativa en Medio Oriente: una delegación de Hamás fue a El Cairo para acordar el cese el fuego en la Franja de Gaza

Hamás informó este martes que su delegación llegó a El Cairo, Egipto, para «ultimar la implementación del acuerdo de alto el fuego» en la Franja de Gaza.

También esta semana habrá negociaciones en Qatar entre representantes de Estados Unidos y mediadores del conflicto con Irán que buscará avanzar en el memorando de entendimiento que permitió una tregua temporal en la guerra en Medio Oriente.

Hamás en Egipto para implementar acuerdo para cese del fuego

A través de un comunicado, la organización paramilitar Hamás indicó que «la delegación tiene previsto reunirse con funcionarios y mediadores egipcios para ultimar la implementación del acuerdo de alto el fuego».

Esta vez quien encabeza la delegación es Zaher Yabarín, líder de Hamás en Cisjordania, en lugar de su dirigente habitual, Jalil al Haya.

La prioridad de la delegación es detener «la escalada de violaciones israelíes del alto el fuego en Gaza», sostuvo en el comunicado el asesor de medios de la organización, Taher al Nono.

En ese sentido, se indicó que el grupo está decidido a alcanzar un acuerdo «que ponga fin al sufrimiento de nuestro pueblo, detenga los crímenes de la ocupación y logre avances en la restauración de los derechos políticos», como la libertad y el establecimiento de un Estado palestino independiente, afirmó el asesor.

Conversaciones en Qatar entre Estados Unidos e Irán

Dos enviados estadounidenses llegaron a Qatar el martes para mantener conversaciones con mediadores sobre la implementación de un acuerdo inicial para poner fin a la guerra en Irán , según informó un funcionario consignado por la AP.

La visita de Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Oriente Medio, y de Jared Kushner, su yerno, se produce tras un fin de semana de tensiones en el Golfo Pérsico por los esfuerzos para reabrir el Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

Con Noticias Argentinas y AP