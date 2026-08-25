Canadá aplicará aranceles a 700 productos de Estados Unidos por más de US$27.000 millones

El Gobierno de Canadá anunció este martes 25 la imposición de aranceles recíprocos a unos 700 productos importados desde Estados Unidos, tras el fracaso de las conversaciones bilaterales para alcanzar un acuerdo comercial. La medida, dispuesta por la administración del primer ministro Mark Carney, entrará en vigencia a partir del 8 de septiembre con alícuotas del 15%, 25% y 50%, en respuesta simétrica a los gravámenes comerciales promovidos por el presidente estadounidense Donald Trump.

Según reportó la agencia Associated Press (AP), la decisión representa un quiebre en las relaciones comerciales entre ambos socios estratégicos luego de semanas de negociaciones frustradas, desatadas tras la amenaza de la Casa Blanca de aplicar un arancel del 50% sobre bienes canadienses por unos US$20.000 millones y penalizaciones al sector automotriz y siderúrgico hacia 2027.

Sectores alcanzados y un paquete multimillonario de asistencia

El ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, precisó que las contramedidas abarcarán un volumen de US$27.600 millones en importaciones estadounidenses bajo un esquema de reciprocidad directa. El paquete arancelario golpeará a sectores estratégicos:

Acero y aluminio.



Industria láctea y agropecuaria.



Maquinaria y equipamiento agrícola.



Electrodomésticos y tecnología electrónica.



Industria de pulpa y papel.

En paralelo a los gravámenes, Ottawa dispuso la activación de un paquete de asistencia financiera multimillonaria para blindar a las empresas, productores agrícolas y trabajadores perjudicados por el conflicto. Desde el Ministerio de Finanzas canadiense remarcaron que el país negoció de buena fe pero decidió frenar el diálogo ante exigencias de Washington que buscaban imponer un «mal acuerdo».

El cruce entre Mark Carney y Donald Trump

El primer ministro Mark Carney fundamentó la postura canadiense al denunciar la posición intransigente de la delegación norteamericana: «No vamos a aceptar una actitud en la mesa de negociación que pretenda tratar a Canadá como una subsidiaria de Estados Unidos. Durante las conversaciones quedó en claro que los estadounidenses quieren destruir nuestras industrias clave, entre ellas el sector automotriz, el acero y el aluminio».

Por su parte, Donald Trump escaló el enfrentamiento a través de sus redes sociales, donde cuestionó la relación bilateral y llegó a sugerir el cambio de nombre del Lago Ontario por «Lago América». El mandatario estadounidense sostuvo que «en materia comercial son de las peores naciones para negociar; nosotros no necesitamos a Canadá, ellos nos necesitan a nosotros».

La escalada arancelaria impacta de lleno en una de las relaciones comerciales más integradas del planeta: el mercado estadounidense representa el 70% del total de las exportaciones canadienses, mientras que Canadá se ubica como el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos, solo por detrás de México. Por el momento, ambos gobiernos confirmaron que no hay nuevas reuniones pautadas en la agenda bilateral.