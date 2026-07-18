Así es la conmovedora historia de superación de Giuliano Simeone: la lesión que casi termina con su carrera y su revancha en la Selección argentina

Giuliano Simeone atravesó una lesión que puso en duda su futuro en el fútbol. Desde una cama de hospital, rodeado por su familia y aferrado a una promesa, comenzó una recuperación física y emocional que años después lo llevó a vestir la camiseta argentina en el escenario que siempre había imaginado.

Durante meses, Giuliano Simeone tuvo que cambiar los botines por las muletas, los entrenamientos por interminables sesiones de rehabilitación y el ruido de los estadios por la incertidumbre de no saber cuándo podría volver a jugar. En ese momento, cuando su carrera parecía detenerse de manera abrupta, se aferró a una frase que resumía toda su esperanza: llegar algún día a un Mundial con la Selección argentina.

El delantero no solo logró volver a una cancha. También consiguió hacerse un lugar en el Atlético de Madrid y convertirse en una alternativa importante para el seleccionado nacional. Su presente es el resultado de una historia atravesada por el dolor, el esfuerzo diario y una decisión: no permitir que una lesión definiera su destino.

La lesión que cambió la vida de Giuliano Simeone

El 6 de agosto de 2023, mientras realizaba la pretemporada con el Deportivo Alavés, Giuliano sufrió una grave lesión durante un amistoso frente al Burgos. Una fuerte entrada le provocó una fractura de peroné y una luxación de tobillo, por lo que debió ser retirado en ambulancia y sometido a una operación.

La imagen fue impactante. El joven futbolista quedó tendido sobre el campo de juego mientras los médicos lo asistían y sus compañeros observaban con preocupación. En apenas unos segundos, todo aquello por lo que había trabajado quedó en suspenso.

La lesión no solo implicaba soportar el dolor físico. También significaba enfrentar una pregunta mucho más difícil: ¿podría regresar al nivel que había alcanzado antes del golpe?

El miedo, la incertidumbre y una promesa familiar

Durante los primeros días posteriores a la operación, Giuliano tuvo que aceptar una realidad completamente diferente. Ya no podía correr, entrenar ni competir. Cada movimiento cotidiano representaba una dificultad y la recuperación se presentaba como un camino largo.

En medio de esa vulnerabilidad, encontró refugio en su familia. Según relató tiempo después, envió un mensaje a un grupo familiar con una frase que terminó convirtiéndose en una declaración de principios: “Acompáñenme hasta la muerte, que vamos a ir al Mundial”.

Por entonces, su presencia en la Selección mayor todavía era un sueño. No había garantías ni certezas. Sin embargo, aquella frase reflejaba la convicción con la que decidió enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Una recuperación que comenzó mucho antes de volver a caminar

La rehabilitación exigió paciencia. Hubo jornadas de avances pequeños, dolores persistentes y ejercicios repetidos una y otra vez. Antes de volver a jugar, Giuliano tuvo que aprender a confiar nuevamente en su cuerpo.

Detrás de cada progreso había horas de trabajo que no se veían: sesiones con kinesiólogos, fortalecimiento muscular y entrenamientos individuales. También existía una batalla emocional contra la ansiedad y el temor de sufrir una nueva lesión.

El delantero entendió que no podía acelerar los tiempos. Su desafío era levantarse cada mañana y cumplir con una nueva etapa del tratamiento, incluso cuando el regreso parecía lejano.

El apoyo de una familia ligada al fútbol

Giuliano pertenece a una familia profundamente vinculada al deporte. Es hijo de Diego “Cholo” Simeone y hermano de Giovanni y Gianluca, pero durante su recuperación tuvo que recorrer un camino propio.

El apellido podía abrir debates o generar comparaciones, pero no podía aliviar el dolor ni hacer más rápida la rehabilitación. Su regreso dependía de su disciplina, su esfuerzo y su capacidad para resistir los días más difíciles.

El acompañamiento de sus seres queridos fue fundamental. Su familia estuvo cerca durante la operación, la rehabilitación y los primeros pasos de su regreso. Sin embargo, fue Giuliano quien debió vencer el miedo y volver a disputar cada pelota como antes.

El regreso a las canchas y una segunda oportunidad

Después de varios meses, Giuliano logró volver a competir con el Alavés. El regreso tuvo un significado que iba mucho más allá de un partido: representaba la confirmación de que todo el esfuerzo había valido la pena.

Cada minuto dentro de la cancha se convirtió en una pequeña victoria. Con el paso del tiempo recuperó ritmo, confianza y protagonismo. Luego regresó al Atlético de Madrid, donde comenzó a demostrar que aquella lesión no había terminado con sus aspiraciones.

Su juego se caracteriza por el despliegue, la intensidad y el sacrificio. Es capaz de presionar, recorrer toda la banda y colaborar en defensa. Esa entrega lo transformó en un futbolista valorado por sus entrenadores.

El sueño de vestir la camiseta argentina

El crecimiento deportivo le abrió las puertas de la Selección argentina. Primero llegaron las convocatorias juveniles y los Juegos Olímpicos. Más tarde, el llamado al equipo mayor.

Para Giuliano, ponerse la camiseta albiceleste significó cumplir una promesa que había nacido durante la recuperación. El mismo jugador que meses atrás necesitaba ayuda para caminar comenzaba a competir junto a algunos de los mejores futbolistas del mundo.

Lionel Scaloni encontró en él una alternativa de energía y sacrificio. Giuliano respondió con la misma actitud que había mostrado durante la rehabilitación: dispuesto a luchar por cada pelota y aprovechar cada oportunidad.

De una cama de hospital a ser protagonista con Argentina

Su llegada a la Selección permite dimensionar el camino recorrido. Giuliano pasó del quirófano y las muletas a entrenarse con el seleccionado nacional. De la incertidumbre sobre su futuro a disputar partidos decisivos con Argentina.

La historia emociona porque no está construida únicamente alrededor del éxito deportivo. También habla de los días en los que nadie podía asegurarle que todo iba a salir bien, de los momentos en los que tuvo que seguir adelante sin conocer el resultado y de una confianza que se mantuvo incluso cuando su sueño parecía imposible.

Giuliano Simeone, el futbolista que eligió no rendirse

En distintas entrevistas, el jugador reconoció que nunca contempló abandonar. Sabía que la recuperación sería extensa, pero también tenía claro que quería volver a competir.

Hoy, su historia representa mucho más que la evolución de un delantero joven. Es la historia de alguien que, frente a una situación capaz de cambiarle la vida, decidió reconstruirse paso a paso.

Giuliano Simeone no llegó hasta la Selección únicamente por su talento. Llegó porque soportó el dolor, aceptó empezar desde cero y mantuvo vivo el sueño que expresó desde una cama de hospital. Aquella frase que compartió con su familia dejó de ser una promesa lejana: se convirtió en la síntesis de una historia de superación que todavía continúa.