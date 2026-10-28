Choque de trenes con al menos 64 muertos en España: el mensaje del rey Felipe VI a las familias de las víctimas

El rey Felipe VI expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Toledo, España, y manifestó su apoyo a los heridos. El monarca habló desde la base militar Jaime I de Bétera, en Valencia, donde participaba de una actividad oficial que fue acortada por la gravedad del siniestro. La cifra de víctimas fatales ascendió a 64 según el último reporte oficial.

Según informó Infobae, el jefe del Estado aseguró que permanecerá pendiente de la evolución de la emergencia y que regresará cuanto antes para conocer más detalles sobre lo ocurrido. “Estoy pendiente de retornar para poder seguir la emergencia y conocer más detalles sobre lo que ha ocurrido”, señaló ante los medios.

Felipe VI acortó su agenda en Valencia tras el accidente ferroviario en Toledo

“Lamentar esta desgracia terrible. Transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo y nuestro cariño en un momento tan duro y tan difícil”, expresó el rey al referirse a las consecuencias del choque de trenes.

El monarca explicó que la actividad prevista en la base militar de Bétera tendría una duración menor para facilitar su regreso. “Esta actividad en Valencia la hemos acortado y la haremos lo más rápido posible para volver”, indicó durante su intervención.

Además de expresar su acompañamiento a las familias, Felipe VI envió un mensaje de reconocimiento a los equipos de emergencia que trabajan en la zona del accidente. Entre los organismos mencionados estuvo la Unidad Militar de Emergencias (UME), movilizada para asistir a los afectados.

El mensaje de la Casa Real a las familias de las víctimas del choque de trenes

A través de sus canales oficiales, la Casa Real difundió un comunicado firmado en nombre de Felipe VI y la reina Letizia. En el mensaje, ambos expresaron su preocupación por el accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo.

“Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas”, señalaron.

Los reyes también reconocieron la tarea de quienes participan de los operativos de asistencia y rescate. “Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias”, agregaron en el comunicado.