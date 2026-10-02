Christa Pike está estado crítico tras el fallido intento de ejecución en Estados Unidos

Christa Pike se encuentra en estado crítico y permanece internada en un hospital de Tennessee después del fallido intento de ejecución que se realizó el miércoles. La mujer sobrevivió a dos dosis del fármaco utilizado por el estado para las inyecciones letales.

La información fue confirmada por Randy Spivey, uno de sus abogados, durante una conferencia de prensa. Sin embargo, comentó que «por el momento» no tienen mayores precisiones sobre su estado de salud. «Sabemos que está viva”, declaró.

Qué pasó durante el fallido intento de ejecución de Christa Pike

Pike fue trasladada a un hospital el miércoles por la noche después de permanecer durante más de 90 minutos en la cámara de ejecución. Sus abogados describieron el procedimiento como cruel y tortuoso y señalaron que no está claro si pudo haber sufrido daño cerebral por falta de oxígeno.

Según su defensa, durante ese tiempo Pike habló, cantó y roncó en distintos momentos. El procedimiento fue suspendido después de que las autoridades le administraran una segunda dosis del fármaco utilizado para ejecutar a los condenados a muerte en Tennessee.

El episodio llevó al gobernador republicano Bill Lee a ordenar una investigación independiente y a suspender las ejecuciones previstas en Tennessee para este año. El mandatario calificó lo ocurrido como “profundamente inquietante” y dejó en suspenso la ejecución de Pike y otro caso más que estaba programado.

Quién es Christa Pike y por qué fue condenada a muerte en Estados Unidos

Pike tenía 18 años cuando participó del asesinato de Colleen Slemmer, de 19, una compañera de clase del programa Knoxville Job Corps en 1995. Según la acusación, junto con su novio torturaron y la asesinaron. El caso recibió una amplia atención por la brutalidad del crimen, la edad de los involucrados y porque un símbolo satánico fue grabado en el cuerpo de la víctima.

Pike nunca negó su participación en el asesinato. Sus abogados y partidarios sostuvieron, en cambio, que la pena de muerte no era apropiada por tratarse de un crimen cometido cuando tenía 18 años y señalaron sus antecedentes de abusos y problemas de salud mental no tratados.

El caso también generó una disputa entre la defensa y la familia de Slemmer. May Martinez, madre de la víctima, viajó a Nashville para presenciar la ejecución y manifestó su consternación después de que el procedimiento no pudiera completarse. Pike permanece ahora hospitalizada y su pronóstico todavía no fue precisado.