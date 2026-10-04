Christa Pike no recuperó la conciencia desde su fallida ejecución: qué revelo su abogado sobre su estado de salud

Christa Pike ha permanecido inconsciente y conectada a un respirador en un hospital durante los cuatro días transcurridos desde su fallida ejecución en Tennessee, y su pronóstico podría no conocerse hasta dentro de varios días, según declaró uno de sus abogados el domingo.

Se ha divulgado poca información sobre el estado de salud de Pike desde el intento de ejecución del miércoles por la noche. Desde entonces, permanece hospitalizada bajo vigilancia mientras los médicos intentan eliminar de su organismo la enorme dosis del barbitúrico pentobarbital.

El abogado afirma que las decisiones médicas de Pike las está tomando otra persona

Cuando se le preguntó si alguna vez recuperó la conciencia después del intento de ejecución, el defensor público federal adjunto Stephen Ferrell, abogado de Pike, dijo en el programa «State of the Union» de CNN: «Que yo sepa, no».

Pike, que ahora tiene 50 años, tenía 18 cuando, en 1995 torturó y asesinó a una compañera de clase, Colleen Slemmer. Se convirtió en una de las mujeres más jóvenes en ser condenada a muerte.

Los funcionarios de la prisión de Tennessee le administraron a Pike dos dosis de la droga de inyección letal el miércoles por la noche. El pentobarbital no la mató, pero sus abogados dijeron que sus brazos sufrieron quemaduras y ampollas a causa de la sustancia cáustica.

Según Ferrell, Pike otorgó a alguien un poder notarial para asuntos médicos, y esa persona está protegiendo su privacidad. “No estoy seguro de todo lo que le habrán dicho a esa persona”, dijo Ferrell.

Los abogados de Pike no han revelado quién toma las decisiones médicas en su nombre. Indicaron que es posible que no sepan hasta dentro de varios días si podrá recuperarse o no. “Ahora mismo no lo sabemos, y puede que nunca lo sepamos, qué tipo de tortura sufrió durante ese proceso, dónde estaba su consciencia, qué dolor físico padeció, qué tortura mental sufrió”, dijo Ferrell.

Una portavoz del equipo de defensa de Pike declaró el domingo por la mañana que «agradecemos el respeto a la legítima privacidad de Christa».

El abogado de Pike afirma que Tennessee debe ser más transparente sobre las ejecuciones

La ejecución de Pike se retrasó más de ocho horas el miércoles mientras la Corte Suprema de Estados Unidos examinaba, y finalmente anulaba, un fallo de un tribunal federal de apelaciones que ordenaba detener su inyección letal para que los jueces pudieran revisar exhaustivamente si el jurado que la sentenció a muerte debería haber considerado el abuso sexual que, según ella, sufrió de niña.

Los abogados de la víctima solicitaron el viernes a un tribunal que ordenara a los funcionarios penitenciarios de Tennessee conservar cualquier registro escrito, comunicación, imagen o vídeo relacionado con la ejecución.