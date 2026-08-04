Cómo fue proceso judicial a Lula y por qué el Supremo Tribunal de Brasil anuló sus condenas

La polémica sobre la situación judicial del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva volvió a instalarse tras las declaraciones de Javier Milei, quien afirmó que el dirigente fue liberado por una «falla administrativa» y no porque hubiera sido declarado inocente.

La afirmación del mandatario argentino reabrió el debate sobre el proceso que derivó en su encarcelamiento y posterior liberación. La Justicia acusó a Lula de haber recibido un departamento tríplex en Guarujá como soborno por parte de la constructora OAS a cambio de supuestos beneficios para la empresa.

El proceso contra Lula: su condena, detención e impacto en las elecciones de 2018

La causa se originó en la Operación Lava Jato, una investigación iniciada en 2014 para desarticular una red de corrupción vinculada a contratos de la petrolera estatal Petrobras.

En julio de 2017, el entonces juez federal Sergio Moro condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Un año más tarde, un tribunal de segunda instancia confirmó la sentencia y elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel.

Con la condena ratificada en segunda instancia, Moro ordenó la detención del exmandatario. Lula se entregó el 7 de abril de 2018 y permaneció recluido en la sede de la Policía Federal de Curitiba, en aplicación del criterio vigente en ese momento del Supremo Tribunal Federal, que permitía ejecutar la pena antes de que se agotaran todos los recursos judiciales.

Durante su permanencia en prisión, Lula cumplió 580 días detenido y quedó imposibilitado de competir en las elecciones presidenciales de 2018 debido a la aplicación de la Ley de Ficha Limpia. Ese escenario favoreció el desarrollo del proceso electoral que finalmente llevó a Jair Bolsonaro a la Presidencia de Brasil.

La anulación de las condenas a Lula: las claves del fallo del Supremo Tribunal

En noviembre de 2019, el Supremo Tribunal Federal de Brasil modificó su jurisprudencia y resolvió que una persona solo puede comenzar a cumplir una condena una vez agotadas todas las instancias de apelación. A partir de esa decisión, la Justicia ordenó la inmediata liberación de Lula, quien recuperó la libertad tras más de un año y medio encarcelado.

La revisión del caso continuó en 2021, cuando el Supremo Tribunal Federal concluyó que el tribunal de Curitiba no era competente para juzgar las causas contra Lula y que Sergio Moro había actuado con parcialidad durante el proceso. Como consecuencia, las condenas fueron anuladas y los expedientes debieron reiniciarse en otra jurisdicción.

Las pruebas reunidas durante la investigación nunca fueron nuevamente evaluadas en un juicio de fondo. Con el paso del tiempo, las causas prescribieron, por lo que los procesos quedaron cerrados sin que existiera una condena vigente contra el actual presidente brasileño.

Desde el punto de vista jurídico, Lula no fue absuelto ni declarado inocente por los hechos investigados, pero tampoco mantiene condenas penales en vigor. La anulación de los fallos obedeció a irregularidades procesales vinculadas a la competencia del tribunal y a la actuación del juez que llevó adelante las causas, elementos que fueron determinantes para revertir el proceso judicial.