La protesta por el nuevo régimen portuario impactó en el proyecto VMOS: una flota llegó a Bahía Blanca, pero no pudo operar

La protesta contra la desregulación del sistema de practicaje ya afecta la logística del proyecto de exportación de petróleo más importante del país. Foto gentileza.

La entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que introdujo una profunda reforma en el régimen de practicaje y pilotaje de los puertos argentinos, desató una medida de fuerza nacional de los profesionales del sector. La interrupción del servicio, dispuesta por prácticos, pilotos y baqueanos en rechazo a la desregulación de la actividad, paralizó las maniobras de amarre y descarga de las embarcaciones vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

La afectación del conflicto comprometió el avance de la obra clave para incrementar la capacidad de exportación de crudo desde la cuenca neuquina, ya que una de las embarcaciones especializadas que llegó a Bahía Blanca no pudo ingresar a la zona portuaria sin la asistencia técnica obligatoria. Ante esta situación, la Prefectura Naval Argentina envió intimaciones individuales a los profesionales habilitados para exigir el restablecimiento inmediato del servicio público, bajo la advertencia de iniciar sumarios administrativos y demandas penales por la interrupción del tráfico marítimo.

El impacto en Bahía Blanca: la reconstrucción del operativo frenado

Según reveló el medio especializado Argenports, el buque de transporte pesado HL White Marlin —una de las embarcaciones semisumergibles más grandes del mundo— quedó fondeado frente al complejo de Bahía Blanca, a la altura de la boya 17, sin poder descargar la flota técnica destinada a la futura terminal offshore de Punta Colorada, en la costa de Río Negro.

De acuerdo con lo detallado, sobre la cubierta del barco quedaron inmovilizados el buque Seminole —que debía alistarse en el Sitio 5 de Puerto Galván— y dos remolcadores destinados al Sitio 20 de Ingeniero White. Si bien se evaluó un procedimiento excepcional con la participación de capitanes italianos y personal de la Prefectura Naval, la maniobra de alta complejidad técnica no pudo ejecutarse y las operaciones para instalar las monoboyas y el tendido submarino continúan demoradas.

La medida de fuerza comenzó el domingo y fue resuelta por los profesionales del sector en rechazo al Decreto 690/2026, publicado el pasado viernes por el Gobierno nacional.

Qué establece el Decreto 690 y la postura de Federico Sturzenegger

El trasfondo del conflicto radica en la agenda de desregulación económica que impulsa el Gobierno nacional. El Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei, derogó el marco regulatorio vigente desde 1991 con el objetivo explícito de eliminar barreras de entrada y reducir el denominado «costo argentino» en el comercio exterior.

Entre los principales puntos de la norma se destacan:

Libre contratación: Permite a los usuarios elegir libremente a los prestadores del servicio de practicaje.





Permite a los usuarios elegir libremente a los prestadores del servicio de practicaje. Tope a las tarifas: Faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a fijar precios máximos obligatorios.





Faculta a la a fijar precios máximos obligatorios. Simplificación de trayectos: Elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido.





Elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido. Registro abierto: Transfiriere la administración de la nómina de profesionales a la Prefectura Naval.



A través de sus canales oficiales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida argumentando que la normativa histórica encarecía la logística del país. «La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio», afirmó el funcionario al anunciar la reforma.

DESARMAMOS KIOSCOS EN EL PRACTICAJE. Para el que nunca escuchó del tema: practicaje es la tarea de entrar el barco a puerto o conducirlo por una zona peligrosa. Parece una cosa menor, pero suma un montón a eso que llamamos “costo argentino”. Si mirás los gráficos adjuntos vas a… pic.twitter.com/4TGKaE3HwY — Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 31, 2026

La norma reemplazó la reglamentación vigente desde 1991 e introdujo una profunda reforma en el régimen de practicaje y pilotaje para ríos, puertos y canales del país. Entre los principales cambios, el decreto habilita la libre contratación de prácticos por parte de los usuarios, elimina límites para la inscripción de profesionales habilitados, establece tarifas máximas para el servicio y modifica las condiciones para el traslado de los prácticos hacia los buques.

Además, incorpora mecanismos para garantizar la continuidad del servicio en situaciones excepcionales.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca reducir los costos logísticos y portuarios, aumentar la competencia entre prestadores y modernizar un sistema que considera desactualizado. La iniciativa forma parte de la agenda de desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger para mejorar la competitividad del comercio exterior.

Las intimaciones de Prefectura y la advertencia con el Código Penal

En contraposición a la postura oficial, los gremios de prácticos y pilotos consideran que los cambios vulneran las condiciones de seguridad en la navegación al ampliar las excepciones para buques extranjeros y modificar las exigencias de embarque, por lo que determinaron la suspensión de tareas por tiempo indeterminado.

Frente a la parálisis operativa reportada por Infobae, la Prefectura Naval Argentina desplegó una serie de intimaciones personales invocando el artículo 99 de la Ley de Navegación. La autoridad marítima recordó que el practicaje es un servicio público esencial y advirtió que la interrupción no autorizada encuadra en las penas del artículo 190 del Código Penal, que contempla de dos a ocho años de prisión para quienes ejecuten actos que pongan en peligro la seguridad o el funcionamiento de los medios de transporte.

Con información del Boletín Oficial, Argenports e Infobae.