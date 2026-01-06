Giro en la causa de Nicolás Maduro en Estados Unidos: lo desvincularon como líder del Cartel de los Soles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó la mayoría de cargos que tenía en contra del denominado «Cartel de los Soles». Por este motivo, modificaron la imputación del líder venezolano Nicolás Maduro, quien dejó de ser acusado de encabezar una presunta organización narcotraficante.

La noticia fue revelada esta jornada por el New York Times y, según precisó El País, tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, las autoridades norteamericanas eliminaron las alusiones a un supuesto cartel como una organización verificable.

La acusación de Maduro como líder del Cartel de los Soles ocurrió en 2020 por parte de un gran jurado estadounidense, que ratificaba que el por entonces presidente venezolano había ayudado a gestionar y liderar al grupo «a medida que ascendía al poder en Venezuela».

Estos mismo fue retomado por el presidente Donald Trump y su equipo de gobierno: incluso, desde Washington lo declararon como una organización terrorista y acusaron a Maduro de apoyar otras agrupaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa para importar droga a Estados Unidos.

Según la nueva imputación, el documento indica que Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”.

Asimismo, menciona que los montos obtenidos iban destinados a funcionarios corruptos que operan en un «sistema de clientelismo» conocido como «el Cartel de los Soles». En la acusación de hace cinco años, esta organización figuraba más de 30 veces; en la nueva imputación, tiene apenas dos menciones.

Por que Estados Unidos cambió la denominación del Cartel de los Soles

Desde el sábado, Trump asegura que la operación militar contra Caracas se enmarca en una ofensiva contra el narcotráfico en el continente. A esto, el secretario de Estado de EE.UU.m Marco RUbio, aseguró en declaraciones con la NBC que Maduro era el líder del Cartel de los Soles.

“Seguiremos reservándonos el derecho de tomar medidas contra los barcos que transportan drogas hacia Estados Unidos y que son operados por organizaciones criminales transnacionales, incluido el Cartel de los Soles”, describió.

A esto, agregó que «su líder» se encuentra «bajo custodia estadounidense y se enfrenta a la justicia estadounidense» en el Distrito Sur de Nueva York: «Y ese es Nicolás Maduro».

Con respecto a los cargos, la Fiscalía acusa a Maduro (y al resto de los imputados) de conspiración para cometer narcoterrorismo y de importar cocaína a Estados Unidos; y de posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, cuyo armamemento atenta contra los intereses estadounidenses.

El escrito asegura que Maduro mantuvo vínculos con al menos seis grupos armados y organizaciones de narcotráfico: entre ellos, las guerrillas colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y Ejército de Liberación Nacional (ELN); y de organizaciones criminales oriundas de México como el Cartel de Sinaloa y Los Zetas.

Desde el 2020 la imputación añade los cargos de narcoterrorismo y delitos relacionados con armas, como así también añade a Cilia Flores como acusada, quien habría aceptado «cientos de miles de dólares» en sobornos para facilitar reuniones entre un narcotraficante y un funcionario del Gobierno vinculado a la lucha contra las drogas.

“Maduro y sus co-conspiradores han colaborado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína hacia Estados Unidos”, sostiene la acusación.

Desde el citado medio El País explicaron que la suavización en la caracterización del Cartel de los Soles se debe a una estrategia judicial de Estados Unidos contra la cúpula chavista.

Expertos señalaron que la designación «organización terroristas» la hace el propio Estado estadounidense, por lo que no necesariamente necesita estar justificada en una corte. Sin embargo, en un juicio, la fiscalía debería presentar pruebas no solo de la existencia del cartel, sino también de que Maduro era su líder.

En este sentido, la Evaluación Nacional Anual de la Amenaza de las Drogas de la DEA nunca ha mencionado al Cartel de los Soles dentro de las principales organizaciones de tráfico en el mundo. Tampoco lo ha hecho el Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.