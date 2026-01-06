El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela entregará a su país entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El mandatario estadounidense hizo el anuncio este martes a través de la red social Truth Social, donde afirmó que el crudo se venderá a precio de mercado y que los ingresos obtenidos estarán bajo su control directo. Según Trump, esos fondos serán destinados a iniciativas que “beneficien tanto al pueblo venezolano como a los ciudadanos estadounidenses”.

“El petróleo será vendido a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, sostuvo Trump en su mensaje.

Trump también confirmó que ya ordenó al secretario de Energía, Chris Wright, que ponga en marcha el plan de inmediato, y que el crudo será transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses.

La iniciativa se enmarca en las conversaciones entre representantes de Washington y Caracas sobre el envío de crudo venezolano a refinerías en Estados Unidos, con la posibilidad de redirigir cargamentos que inicialmente estaban destinados a mercados como el de China y evitar recortes adicionales en la producción de la petrolera estatal PDVSA impuestas por las sanciones estadounidenses.

Este anuncio llega en medio de un escenario de alta tensión tras una operación liderada por Estados Unidos que llevó a la captura de Maduro y generó preocupación internacional sobre la estabilidad política y económica en Venezuela, así como sobre el futuro del sector energético en el país con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo.