Javier Milei se reune con el embajador de Estados Unidos en Olivos, en pleno conflicto con Medio Oriente

Este martes, el presidente Javier Milei encabezará una reunión clave con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en la Residencia de Olivos.

El encuentro, programado para las 10, se produce en un contexto de extrema sensibilidad internacional y ratifica la postura de la Casa Blanca como el principal aliado estratégico de la administración libertaria.

La cita diplomática tiene lugar mientras la tensión en Medio Oriente alcanza un nuevo pico crítico. El reciente ataque con drones contra la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita, ha encendido las alarmas en Washington, elevando la confrontación con Teherán y dejando la puerta abierta a posibles represalias militares en el corto plazo.

Alerta global y advertencias de Donald Trump

El encuentro en Olivos se desarrolla en paralelo a las contundentes declaraciones de Donald Trump, quien instó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar de manera inmediata más de 12 países de la región en conflicto. Esta advertencia refuerza la percepción de una crisis regional inminente que podría alterar el tablero político y económico mundial.

Desde el entorno presidencial, se interpreta este encuentro como un gesto de respaldo mutuo. Para Milei, recibir a Lamelas en este contexto no es solo una cuestión de agenda, sino un mensaje político claro: Argentina se posiciona junto a Estados Unidos ante las amenazas terroristas y la inestabilidad en el Golfo.