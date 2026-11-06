Congelan bienes y cuentas de directivos de Ueno Bank por la crisis financiera en Paraguay

La Justicia de Paraguay ordenó congelar bienes de 34 personas y empresas vinculadas a Ueno Bank, luego de la intervención dispuesta por el Banco Central de Paraguay (BCP). La medida impide vender o gravar propiedades y activos de los involucrados.

La resolución fue firmada por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien hizo lugar a un pedido del Ministerio Público. Según informó Noticias Argentinas, la medida alcanza al actual CEO de la entidad, Miguel Vázquez, exdirectivos y responsables de sociedades relacionadas con el banco.

Ueno Bank: quiénes son los directivos alcanzados por el congelamiento de bienes

Entre los principales afectados también figuran los exdirectivos Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelos González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.

La medida cautelar también comprende a directivos de empresas vinculadas a la entidad bancaria. En esa lista aparecen José Agusto Sala Cardozo, Sergio Pizurno, Vanessa Esther Godoy Ayala, Oscar Urdapilleta, César Javier Mengual Mazacotte, Miguel Ángel Garay, César Astigarraga, Luis Ernesto Angulo Rivera y Guillermo Vázquez Maniagurria.

Miguel Vázquez, la principal cara de Ueno Bank.

Entre las demás personas alcanzadas por la resolución se encuentran Diego Gómez, Luis Fernando Ríos Espínola, André Gayol Pires, Nicolás S. Di Iorio Olivares, Rodrigo Franco, Mauro Vargas Wildberger, Cecilia Domínguez Elizeche, Martín Vargas Wildberger, Gloria Villasanti Farinha y Raúl Fernando Sánchez Gómez.

El cerrojo judicial también se extendió a siete sociedades comerciales relacionadas con Ueno Bank. Se trata de Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. y Vinanzas S.A.

La intervención del Banco Central de Paraguay y la crisis de Ueno Bank

La intervención del Banco Central de Paraguay se produjo después de que los controles detectaran que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación local.

La situación generó preocupación en el sistema financiero paraguayo ante la posibilidad de que otras entidades atravesaran dificultades similares. En ese contexto, el presidente Santiago Peña pidió la salida del titular del BCP, Carlos Carvallo.

Santiago Peña presentó su renuncia a la presidencia de Paraguay este jueves por el mediodía. Lo comunicó a través de redes sociales.

De acuerdo con la información publicada por ABC, el congelamiento de activos supera los 70 millones de dólares y alcanza también a 1,6 billones de guaraníes. La medida fue obtenida por el Banco Central en el marco del procedimiento de resolución de la entidad.

La disposición judicial busca resguardar los activos de las personas y sociedades involucradas, en un proceso que apunta a proteger el dinero de los depositantes del banco.