Congelan bienes y cuentas de directivos de Ueno Bank por la crisis financiera en Paraguay
La Justicia paraguaya dispuso la inhibición de bienes de 34 personas y empresas vinculadas al banco intervenido. La medida también alcanza a exdirectivos y sociedades asociadas.
La Justicia de Paraguay ordenó congelar bienes de 34 personas y empresas vinculadas a Ueno Bank, luego de la intervención dispuesta por el Banco Central de Paraguay (BCP). La medida impide vender o gravar propiedades y activos de los involucrados.
La resolución fue firmada por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien hizo lugar a un pedido del Ministerio Público. Según informó Noticias Argentinas, la medida alcanza al actual CEO de la entidad, Miguel Vázquez, exdirectivos y responsables de sociedades relacionadas con el banco.
Ueno Bank: quiénes son los directivos alcanzados por el congelamiento de bienes
Entre los principales afectados también figuran los exdirectivos Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelos González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
La medida cautelar también comprende a directivos de empresas vinculadas a la entidad bancaria. En esa lista aparecen José Agusto Sala Cardozo, Sergio Pizurno, Vanessa Esther Godoy Ayala, Oscar Urdapilleta, César Javier Mengual Mazacotte, Miguel Ángel Garay, César Astigarraga, Luis Ernesto Angulo Rivera y Guillermo Vázquez Maniagurria.
Entre las demás personas alcanzadas por la resolución se encuentran Diego Gómez, Luis Fernando Ríos Espínola, André Gayol Pires, Nicolás S. Di Iorio Olivares, Rodrigo Franco, Mauro Vargas Wildberger, Cecilia Domínguez Elizeche, Martín Vargas Wildberger, Gloria Villasanti Farinha y Raúl Fernando Sánchez Gómez.
El cerrojo judicial también se extendió a siete sociedades comerciales relacionadas con Ueno Bank. Se trata de Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. y Vinanzas S.A.
La intervención del Banco Central de Paraguay y la crisis de Ueno Bank
La intervención del Banco Central de Paraguay se produjo después de que los controles detectaran que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación local.
La situación generó preocupación en el sistema financiero paraguayo ante la posibilidad de que otras entidades atravesaran dificultades similares. En ese contexto, el presidente Santiago Peña pidió la salida del titular del BCP, Carlos Carvallo.
De acuerdo con la información publicada por ABC, el congelamiento de activos supera los 70 millones de dólares y alcanza también a 1,6 billones de guaraníes. La medida fue obtenida por el Banco Central en el marco del procedimiento de resolución de la entidad.
La disposición judicial busca resguardar los activos de las personas y sociedades involucradas, en un proceso que apunta a proteger el dinero de los depositantes del banco.
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