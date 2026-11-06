Santi Maratea reveló la charla privada con Andy Kusnetzoff durante el escándalo de PH

Santi Maratea volvió a hablar del escándalo que protagonizó con la China Ansa en PH: Podemos Hablar (Telefe) y sorprendió al revelar qué le dijo a Andy Kusnetzoff durante los 20 minutos en los que se interrumpió la grabación. El influencer dejó en claro que se sintió solo frente a la polémica y explicó por qué no esperaba que el conductor interviniera para protegerlo.

Según informó TN, Maratea habló con un cronista de La mañana con Moria (El Trece) y recordó la conversación que mantuvo con Kusnetzoff después de que una pregunta sobre sus colectas solidarias desencadenara un fuerte enfrentamiento con la periodista.

Qué le dijo Santi Maratea a Andy Kusnetzoff durante el corte de PH

El influencer explicó que, cuando la grabación se detuvo para intentar calmar los ánimos, decidió hablar directamente con el conductor sobre lo que estaba sintiendo.

“Andy no es mi amigo y no creo que me cuide”, aseguró Maratea.

En ese sentido, reveló que durante el corte de 20 minutos le manifestó a Kusnetzoff que no esperaba recibir protección por parte de ninguno de los presentes.

“Yo me tengo que cuidar solo acá porque ninguno de ustedes me va a cuidar”, recordó que le dijo.

Maratea también aclaró que no pretendía recibir un trato especial y que comprendía que todos los participantes eran adultos y responsables de sus propias intervenciones.

Sin embargo, cuestionó algunas dinámicas de la televisión y aseguró que, desde su perspectiva, los programas suelen intentar mostrar el costado más polémico de sus invitados.

Santi Maratea contó si Andy Kusnetzoff lo llamó después del escándalo

Otra de las revelaciones estuvo relacionada con la actitud que tomó el conductor después de que el episodio generara repercusión pública.

Maratea confirmó que Kusnetzoff no volvió a comunicarse con él, aunque aclaró que durante la grabación sí hubo un pedido de disculpas.

“No me llamó, pero me pidió disculpas en el momento y fue suficiente”, sostuvo.

De esta manera, el influencer dio a entender que no considera necesario retomar la conversación ni prolongar el conflicto con el conductor.

Qué pasó entre Santi Maratea y la China Ansa en PH: Podemos Hablar

La polémica comenzó durante el segmento Frente a frente, cuando la China Ansa le preguntó a Maratea qué se cuestionaría a sí mismo si fuera una de las personas que habían aportado dinero a sus colectas.

El influencer respondió que consideraba que los objetivos de sus iniciativas se habían cumplido, pero la periodista insistió y mencionó los cuestionamientos que habían circulado sobre un proyecto destinado a un refugio de perros.

La pregunta provocó el enojo de Maratea, quien cuestionó la información utilizada por Ansa y criticó la manera en que algunos medios abordaban sus colectas.

La periodista defendió su derecho a preguntar y aclaró que no estaba formulando una acusación.

Sin embargo, el intercambio fue subiendo de tono hasta que Andy Kusnetzoff decidió interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos.

Al regresar del corte, el clima continuaba tenso y el conductor intentó encauzar la conversación.

La sospecha de Santi Maratea sobre un posible trasfondo político

Durante la entrevista, Maratea también fue consultado sobre la posibilidad de que la pregunta de la China Ansa hubiera sido preparada para incomodarlo.

El influencer aseguró que no cree necesariamente que se haya tratado de una situación organizada en su contra.

No obstante, sugirió que algunos cuestionamientos hacia su figura podrían tener motivaciones políticas y mencionó su percepción sobre la influencia de sectores vinculados con los medios.

De todos modos, aclaró que no considera que todas las personas involucradas en el programa estuvieran actuando deliberadamente en su contra.

Sus declaraciones reflejaron una sospecha personal, sin que presentara pruebas de una operación política detrás del episodio.

Qué había dicho Andy Kusnetzoff sobre la pelea en PH

Después del enfrentamiento, Kusnetzoff también se refirió públicamente a lo sucedido y reconoció que había sido uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar como conductor del ciclo.

Andy admitió que no estaba seguro de haber manejado correctamente la situación y manifestó su preocupación por cómo se habían sentido los invitados.

Incluso explicó que la tensión había sido tan intensa que le resultó complicado continuar con normalidad.

Ahora, con las nuevas declaraciones de Maratea, se conocieron detalles de la conversación que mantuvieron durante aquella interrupción.

Aunque el influencer confirmó que recibió las disculpas del conductor, dejó en claro que durante el enfrentamiento sintió que debía defenderse solo y que no esperaba que nadie interviniera para protegerlo.