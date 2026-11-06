Qué pasó en Paraguay: cómo la caída de Ueno Bank destapó un fraude y llevó a Santiago Peña a renunciar y enfrentar un juicio político

El cierre de Ueno Bank, el banco digital más usado de Paraguay, desató la crisis política que llevó a Santiago Peña a presentar su renuncia y enfrentar un juicio político. (Foto: gentileza)

El Banco Central del Paraguay cerró Ueno Bank, el primer banco digital del país, después de comprobar que había quedado insolvente por préstamos millonarios a empresas de su propio grupo económico. El escándalo llegó a la Presidencia: Santiago Peña, accionista del grupo dueño del banco, presentó su renuncia y enfrenta un juicio político en el Congreso.

“Hubo un fraude”, resumió el periodista económico Pablo Wende en su columna en Río Negro Radio, donde explicó qué pasó con el banco que manejaba la plata de buena parte de los paraguayos. También advirtió que la crisis tiene derivaciones en la Argentina, aunque más políticas que económicas.

Qué es Ueno Bank y por qué lo cerró el Banco Central del Paraguay

Ueno Bank era el sexto banco paraguayo y el primero en operar de forma digital. “La gente utiliza Ueno Bank como billetera digital para hacer todos sus pagos. Tres millones de personas, para Paraguay es una barbaridad”, explicó Wende.

El periodista aclaró que el problema no fue el modelo digital ni la cantidad de usuarios. “El problema fue que es un banco que fue utilizado para financiar a su grupo económico”, señaló, en referencia al Grupo Vázquez, un conglomerado con shoppings, empresas de turismo, agropecuarias y financieras.

Según Wende, se confirmó un desvío de fondos millonario hacia esas compañías y se superaron todos los topes que la regulación fija para los préstamos a empresas vinculadas. El directorio del Banco Central del Paraguay resolvió el lunes 2 de noviembre iniciar el proceso de resolución de la entidad, al detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

Cómo funcionaba el fraude: préstamos a empresas del mismo grupo económico

Wende explicó que desde los años 90 rigen reglas para impedir que un banco use los depósitos de sus clientes para financiar a sus propias empresas. “No le podés prestar más del 5% de los depósitos a las empresas de tu mismo grupo, no lo podés hacer, porque si no te estás llevando los depósitos para favorecer a las empresas de tu propio grupo”, detalló.

En Ueno Bank, ese límite “fue violentado”. Para el columnista, la pregunta clave es por qué nadie lo frenó antes, si la situación ya había trascendido periodísticamente.

La respuesta, según Wende, está en quién conducía el organismo de control. El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, había sido ejecutivo de Ueno antes de asumir el cargo, y fue el primero en renunciar cuando estalló el caso.

“Pongo al CEO del banco como presidente del Banco Central, al accionista del Grupo Vázquez como presidente de la Nación. Bueno, explotó todo”, sintetizó el periodista.

Santiago Peña, de aliado de Javier Milei a enfrentar un juicio político

El caso alcanzó de lleno a Santiago Peña por su condición de accionista del grupo. El mandatario presentó su renuncia, pero el Congreso no la aceptó y avanzó con el juicio político, que se definirá en el Senado.

Wende remarcó que Peña era uno de los principales aliados regionales de Javier Milei. “Tuvo unos días para el olvido: entre la derrota de Bolsonaro, de Trump, Netanyahu que no logra formar gobierno, ahora Santiago Peña, todo lo que era su contexto de grandes aliados se diluyó”, analizó.

Qué pasa con los ahorristas de Ueno Bank y la plata de los jubilados

Dentro del banco había fondos del Instituto de Previsión Social, es decir, dinero de los jubilados, además de recursos del Ministerio de Economía paraguayo. Wende explicó que cerca del 98% de los depositantes recuperará su dinero, pero que los grandes depositantes no correrán la misma suerte.

El Banco Central del Paraguay empezó a devolver los depósitos en una primera etapa, con un tope de 10 millones de guaraníes por ahorrista (unos US$1.565). Los pagos alcanzan a clientes sin deudas con Ueno Bank y con una cuenta habilitada en otra entidad del país.

En el plano económico, el columnista pidió separar el golpe al banco de la marcha general de la economía paraguaya. “Saltó un poco el guaraní, el tipo de cambio subió más o menos un 8, 10%, pero no fue un gran cimbronazo”, señaló.

Cómo impacta la crisis de Ueno Bank en la Argentina

Wende enumeró algunos casos puntuales con impacto local. Una sociedad de bolsa argentina “muy importante” tenía US$15 millones depositados en Ueno Bank, mientras que la Conmebol tenía otros US$ 14 millones.

El caso más sensible es el de una empresa tecnológica que presta servicios a compañías del grupo y tiene unos 1.000 empleados en la Argentina, con una oficina grande en la zona de Núñez. Según el periodista, los trabajadores ya recibieron el aviso de que no cobrarán sus sueldos, aunque empresarios del mundo fintech ya mostraron interés en quedarse con esa unidad.

Más allá de esos casos, Wende descartó un contagio a la economía argentina. “Económicos no; políticos y casos puntuales. De ahí no pasa”, afirmó, y agregó con humor: “Si nos pega lo de Paraguay, ya estamos en el horno directamente”.

El antecedente argentino: los bancos que se vaciaron en los años 80

El columnista recordó que la Argentina vivió un esquema parecido en los años 80, cuando cayeron varios bancos grandes que tomaban el dinero de los ahorristas para prestárselo a sus propias empresas. Entre ellos mencionó al BIR (Banco de Intercambio Regional) y a las entidades del grupo mendocino Greco.

“Lo que hacían era vaciar el banco”, explicó Wende, y trazó el paralelo con lo ocurrido ahora en Paraguay. También dejó una advertencia que excede al país vecino: “Ojo con los grupos empresarios cuando buscan instalar un presidente”. Y cerró: “No terminan bien estas cosas”.

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