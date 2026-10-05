Elecciones en España: Pedro Sánchez adelanta los comicios tras la derrota de sus medidas contra la crisis de vivienda

El presidente español, Pedro Sánchez, realizó un importante anuncio para su país este 5 de octubre. Mediante un comunicado oficial, informó el adelanto de las elecciones generales con fecha fijada al 29 de noviembre.

La medida llega como una apuesta con la que el mandatario busca revalidar su mandato tras la derrota en el Congreso de sus medidas contra la crisis de la vivienda y también se da al término de los comicios generales en Brasil donde Flavio Bolsonaro se antepuso a Lula Da Silva.

Elecciones en España: la decisión de Sánchez

La decisión del dirigente socialista, en el poder desde 2018, pone fin a una legislatura marcada por la fragilidad parlamentaria de su gobierno de coalición en minoría y por las crecientes dificultades para aprobar iniciativas clave.

En un mensaje desde el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia en Madrid, Sánchez anunció: «He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales el 29 de noviembre».

«Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente», afirmó el mandatario, tras explicar que para acometer las reformas pendientes y reducir la desigualdad requiere «una mayoría mucho más amplia, progresista» en el Parlamento.

Las encuestas más recientes sobre intención de voto sitúan al conservador Partido Popular (PP), principal fuerza opositora, por delante del oficialismo, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Ese escenario obligaría al PP a buscar alianzas para gobernar, donde la extrema derecha de Vox se perfila como un actor clave.

«Por fin decidirán los españoles», reaccionó de inmediato el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Solo me mueve servir a mi país para dejar atrás esta negra etapa y abrir otra que nos vuelva a reunir a todos», expresó tras haber reclamado durante meses comicios anticipados, previstos inicialmente para mediados de 2027.

España: crisis de vivienda

El adelanto electoral llega tras un duro revés para el Ejecutivo español, que intentó aprobar la semana pasada un paquete de medidas en plena ola de protestas por la vivienda desatada tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años convertida en símbolo de las dificultades de acceso a la vivienda en España.

La madrileña fue obligada a abandonar el piso en el que había vivido durante siete décadas, después de que la vivienda fuera adquirida por una empresa de inversión que pretendía aumentarle el alquiler un 275%.

El rechazo de las medidas en el Congreso indignó a los colectivos que protestan contra el encarecimiento de la vivienda. El sábado, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid y otras ciudades españolas para exigir soluciones a la crisis.

Además, cientos de personas acampan desde hace una semana en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para presionar a favor de reformas.

«Ahora comienza una campaña electoral que va a estar profundamente marcada por la vivienda», aseveró a periodistas Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, motor de las protestas y agregó: «Esta ola de indignación es imparable y no vamos a parar».