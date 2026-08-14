El volcán Etna mantiene cerrado por quinto día el aeropuerto de Catania en plena temporada turística

La actividad del monte Etna, en Sicilia, obligó a mantener cerrado por quinto día consecutivo el aeropuerto de Catania.

La actividad del monte Etna, en Sicilia, obligó a mantener cerrado por quinto día consecutivo el aeropuerto de Catania, uno de los principales puntos de entrada a la isla, en plena temporada alta de vacaciones.

Las autoridades aeroportuarias prevén mantener la terminal sin operaciones hasta las primeras horas del sábado, en una jornada que coincide con Ferragosto, una de las fechas con mayor movimiento turístico en Italia.

El aeropuerto de Catania se encuentra a unos 30 kilómetros del volcán y suele sufrir interrupciones cuando aumenta la actividad del Etna. Sin embargo, el episodio actual se destaca por su duración y es considerado la emergencia más prolongada registrada en la zona desde 2002.

La ceniza volcánica afecta a los vuelos

Boris Behncke, investigador del Observatorio del Etna del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, explicó que la ceniza volcánica representa un riesgo para las aeronaves porque puede ingresar en los motores y afectar su funcionamiento.

El especialista señaló que en las últimas décadas hubo erupciones de mayor intensidad y episodios que provocaron cierres aeroportuarios, aunque destacó que el fenómeno actual se caracteriza por la persistencia de las emisiones de ceniza desde la cumbre del volcán.

La actividad también provocó el traslado de operaciones hacia otras terminales. Según el operador aeroportuario SAC, el 36% de los casi 2.000 vuelos programados para llegar a Catania entre el 6 y el 12 de agosto fueron cancelados.

Más de 600 vuelos fueron desviados hacia Palermo, Trapani y Comiso, en Sicilia, además de Lamezia Terme, en Calabria.

Durante el fin de semana algunas aeronaves pudieron despegar desde Catania, aunque posteriormente el aeropuerto volvió a quedar oficialmente cerrado tanto para llegadas como para salidas.

El aeropuerto de Comiso también debió suspender temporalmente sus operaciones.

Aumentaron los costos para los turistas

Las modificaciones en las rutas aéreas generaron un incremento de la demanda de transporte terrestre y, con ello, mayores costos para los pasajeros afectados.

El diario italiano Corriere della Sera reportó aumentos en las tarifas de taxis y en los precios de alquiler de vehículos. Ante las denuncias de viajeros por presuntos cobros excesivos, la organización de consumidores Codacons anunció que presentará una denuncia ante la autoridad de competencia italiana.

Para facilitar el traslado de los pasajeros afectados, Trenitalia incorporó seis trenes adicionales en la conexión entre Palermo, Messina y Catania.

Por su parte, la Federación Italiana de Agencias de Viajes y Operadores Turísticos (FIAVET) pidió la creación de un grupo de trabajo para coordinar la respuesta ante las interrupciones generadas por la actividad del Etna.

La organización también anticipó que solicitará revisar la forma en que las aerolíneas gestionaron las cancelaciones y la asistencia brindada a los pasajeros.

Su presidente, Gian Mario Pilieri, señaló que los operadores trabajan para atender las cancelaciones y encontrar alternativas para los viajeros, aunque sostuvo que no deberían asumir problemas estructurales ni responsabilidades de gestión que corresponden a otras instituciones.

La ceniza también llegó a otras regiones

El Etna, considerado el volcán activo más grande de Europa, también provocó que pequeñas cantidades de ceniza fueran transportadas por los vientos hacia Malta y el norte de África.

La persistencia de la actividad volcánica mantiene bajo seguimiento a las autoridades italianas, mientras miles de turistas intentan reorganizar sus viajes durante uno de los períodos de mayor movimiento del año.