Estados Unidos sigue con problemas en sus aeropuertos: por qué demorará la reanudación de los vuelos

Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse este sábado tras permanecer suspendidos varias horas por un fallo masivo en las comunicaciones, aunque «tomará tiempo» volver a la normalidad.

La medida, que afectó a todo el país el viernes, provocó un caos generalizado y dejó varados a cientos de miles de pasajeros. Se trata de la segunda alerta de este tipo que se emite en el espacio aéreo estadounidense -uno de los más transitados del mundo- desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La interrupción del servicio duró alrededor de cuatro horas y se levantó a las 01:15 GMT del sábado. Según informó el secretario de Transporte, Sean Duffy, la Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el cielo el viernes por la noche «tras restablecer la funcionalidad total» en las instalaciones de control de tráfico.

«Nos tomará tiempo retomar las operaciones normales (…). Nuestra máxima prioridad es la seguridad de ustedes y de sus familias cuando vuelan», señaló el funcionario.

El gobierno de Donald Trump atribuyó el incidente a fallas de telecomunicaciones en equipos con décadas de antigüedad. «Este es un problema de un sistema antiguo. Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos y usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es una estructura obsoleta que colapsó en todas partes. Se sobrecargó», explicó el titular de Transporte.

El jueves pasado, Duffy había solicitado formalmente al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar esta red de control aéreo. Tras levantar la restricción, insistió en su reclamo: «Lo diré un millón de veces: los legisladores tienen que otorgarle los recursos al presidente», afirmó.

Casi 6.000 vuelos cancelados

En medio del parón, se cancelaron casi 6.000 vuelos -incluidas algunas rutas internacionales-, según la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware. Los pasajeros abarrotaban las terminales, desesperados por obtener explicaciones.

«Estamos tratando de decidir si tenemos que reprogramar el viaje, ir en auto o qué hacer, pero si todo el país está paralizado, eso significa que las autopistas también estarán atascadas», dijo Joseph Anderson, de 72 años, quien intentaba viajar de Las Vegas a Oakland, California.

Una suspensión aérea de esta magnitud resulta muy inusual. En enero de 2023, hubo una breve interrupción a nivel nacional cuando falló un sistema de notificación para pilotos. Sin embargo, el único otro antecedente comparable ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando ninguna aeronave despegó durante días.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, insistió en que no existían indicios de acciones hostiles.

«No hemos visto evidencia de que este fuera un ciberataque o una ofensiva con IA», afirmó en una rueda de prensa. También descartó cualquier vínculo con la falla global que afectó a Microsoft y a sus sistemas de mensajería durante los últimos días.

Confusión y demoras

La interrupción de los vuelos desató caos y frustración en distintas terminales. En el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Tiara Johnson relató que intentaba llegar a Orlando para asistir a un concierto.

«No hacen más que demorarlo (…). Primero estaba previsto para las 19:55. Luego pasó a las 20:30, después a las 21:30 y ahora son las 22:30. Así que no sabemos cuándo saldrá», aseguró a la AFP.

Varios pasajeros señalaron que las aerolíneas atribuyeron las demoras al viento, mientras que otros debieron averiguar el estado de sus partidas por cuenta propia.

Durante la suspensión, los paneles en distintas terminales seguían indicando operaciones normales, e incluso las tarjetas de embarque digitales de los afectados marcaban que los aviones estaban en camino.

Ante la falta de certezas, muchos usuarios se apresuraron a buscar alternativas y formaron largas filas en los mostradores de alquiler de autos del aeropuerto Harry Reid, en Las Vegas.

Para quienes intentaron ver el lado positivo, la espera significó una oportunidad para extender su descanso.

Kathy Sommers regresaba a su casa tras visitar a unos amigos en esa misma ciudad cuando le cancelaron el pasaje. «Una noche más para jugar a las cartas», bromeó.