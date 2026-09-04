Cuatro muertos tras un ataque de Estados Unidos a una boda en Irán: el gobierno de Trump afirma que «nunca ataca civiles»

Un saldo de cuatro muertos y 68 heridos dejó un ataque estadounidense a un edificio de Irán donde se celebraba una boda esta semana. El vicepresidente norteamericano, JD Vance, afirmó que están investigando exhaustivamente lo ocurrido y que, en caso de haber cometido «errores», admitirán sus responsabilidades. De todas formas, el funcionario afirmó que el gobierno de Donald Trump «nunca ataca civiles».

Teherán calificó los ataques como «crímenes de guerra» y Vance repudió la cobertura de los medios estatales iraníes. El funcionario se mostró «sumamente escéptico» de lo informado.

Cuatro muertos y 68 heridos luego de un ataque a civiles en Irán

Según las cifras oficiales, entre las víctimas fatales hay un nene de cuatro años. En tanto, 50 de los 68 heridos fueron hospitalizados. El ataque tuvo lugar el martes por la noche en el condado de Sirik, provincia de Hormozgán.

«Lo que puedo afirmar con total seguridad es que, a diferencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Estados Unidos nunca ataca a civiles durante los combates. Jamás lo haremos. Nunca lo hemos hecho. Y, lamentablemente, es evidente que a veces ocurren incidentes», dijo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El funcionario enfatizó que quieren «saber qué ha pasado» y sentenció: «Nuestro Ejército aprende de los errores para tratar de mejorar. Por eso estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva».

El miércoles, el Portavoz del Comando Central de Estados Unidos Tim Hawkins había anticipado que el Ejército investigaba el ataque contra la celebración nupcial.

De acuerdo con los medios locales, un misil estadounidense impactó contra una casa donde decenas de personas celebraban la boda de una hija de un pescador.

El ataque recuerda a la ofensiva ocurrida a fines de febrero cuando un misil impactó una escuela secundaria femenina en Minab, sur de Irán. El ataque dejó 186 muertos, en su mayoría menores, según el relevamiento de autoridades iraníes.