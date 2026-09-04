La reacción de los medios británicos al anuncio de Javier Milei sobre sanciones contra las empresas petroleras que operen en Malvinas

El anuncio del presidente Javier Milei sobre sanciones a las empresas petroleras que se dispongan a explotar el territorio de las Islas Malvinas fue el punto de mayor interés refleado en los medios británicos. Los portales del Reino Unido se hicieron eco de la cadena nacional del presidente, donde afirmó que hay «vientos de cambios» favorables a la reivindicación argentina sobre el archipiélago.

La BBC, The Telegraph y Mirror fueron algunos de los medios que resaltaron las medidas anunciadas por el gobierno libertario entrada la noche del jueves.

Los títulos de la BBC, The Telegraph y The Mirror sobre la cadena de Javier Milei

“El líder argentino afirma que las empresas petroleras que operan en las islas Malvinas se enfrentanán a sanciones”, tituló BBC. Puntualmente el medio resaltó los signos de una posible neutralidad de Estados Unidos, en medio de la disputa diplomática.

“En un discurso a la nación, Milei afirmó que los vientos de cambio favorecían la reivindicación argentina sobre las islas, envalentonada por las señales de que Estados Unidos podría reconsiderar su postura de neutralidad sobre el tema”, expresaron.

De la misma forma, The Telegraph resaltó que la “Argentina impondrá sanciones a las perforaciones petroleras en las costas de las Malvinas”.

A su vez, el medio advirtió que Milei habló sobre la «crisis» económica y migratoria de Gran Bretaña como punto favorable para la reivindicación sobre las islas. También, subraya que las palabras de Milei “amenazan con una disputa con (Andy) Burnham, primer ministro británico.

The Mirror, en tanto, puso el foco en la reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre el territorio insular. «Javier Milei declara que ‘las malvinas son argentinas'», titularon. Detallaron que el jefe de Estado anticipó un paquete de sanciones económicas y administrativas para condicionar el territorio y el desenvolvimiento de los isleños.

Durante la nota, el mediohizo hincapié en la posible reunión entre los mandatarios del Reino Unido y de Estados Unidos: “Se espera que Trump y Burnham se reúnan por primera vez en la Asamblea General de la ONU dentro de unas semanas, y lo que está en juego no es insignificante”.