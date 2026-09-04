Malvinas en debate: las reacciones del arco político tras los anuncios de Javier Milei en cadena nacional

Javier Milei realizó importantes anuncios respecto a las Islas Malvinas y comunicó que presentará ante el Congreso una serie de proyectos destinados a proteger la soberanía sobre el archipiélago. La propuesta generó réplicas inmediatas, sobre todo en el arco político, que recurrió a las redes sociales para expresar su postura al respecto.

La reacción del arco político

Las reacciones llegaron tanto del oficialismo como desde la oposición. Por parte del oficialismo ratificaron su apoyo al presidente, incluso la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que reiteraba lo que dijo Javier Milei.

Uno de los primeros mensajes en repercutir fue el de la diputada nacional Gisela Scaglia (Provincias Unidas), quien celebró el anuncio: “Las Malvinas son argentinas. Es la reivindicación más profunda de un pueblo que reclama su soberanía. Me parece muy bien que este mensaje busque unirnos en una causa común; todos debemos apoyar el camino diplomático. No bajaremos los brazos y lo lograremos”.

Las Malvinas son Argentinas. Es la reinvidicación más profunda de todo un pueblo que reclama por su soberanía en las islas.



Me parece muy bien que esta cadena nacional haya buscado unirnos en una causa.



Todos desde nuestros lugares tenemos que seguir apoyando el camino… pic.twitter.com/pzP2ZQexXQ — Gisela Scaglia (@GiScaglia) September 4, 2026

Por su parte, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, calificó el discurso como «brillante» y agregó: «La defensa firme e innegociable de la soberanía nacional y la libertad es el único camino para una Argentina próspera, potencia y respetada en el mundo. ¡Viva la patria!”.

A su vez, la senadora Patricia Bullrich consideró la presentación como un hito histórico: “Es el paso más importante en materia de soberanía. Por primera vez, se logran resultados concretos en una causa que estuvo atrapada en discursos vacíos. La defensa se demuestra con hechos: medidas contra empresas que operan ilegalmente en las islas, aumento presupuestario y el fortalecimiento estratégico en Tierra del Fuego”. Además, destacó la postura de Washington: “Un presidente de Estados Unidos comienza a reconocer que la soberanía argentina debe ser escuchada, rompiendo una cadena histórica de respaldos al colonialismo. Esto es fruto de la diplomacia y firmeza de Javier Milei”.

Este es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas.



Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos.



La defensa de nuestra soberanía se hace… https://t.co/KM4H1MqJJq September 4, 2026

En tanto, Luis Petri sumó un breve mensaje en redes: “¡Las Malvinas son el futuro y solo una Argentina grande las va a recuperar! Viva la patria”.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, señaló que la iniciativa «marca un rumbo claro para la Defensa Nacional» al consolidar «capacidades concretas para resguardar los intereses estratégicos y ejercer soberanía».

Desde el PRO, Cristian Ritondo expresó: “Malvinas nos tiene que encontrar unidos. Valoro el llamado a construir una posición común y esperamos el proyecto en el Congreso para debatirlo. La soberanía nos une a todos”. En la misma línea, el senador Maximiliano Abad remarcó que la causa «no es bandera de un gobierno, sino del Estado». Por ello, celebró la aplicación de sanciones ante la exploración unilateral del Reino Unido y exigió un trabajo legislativo profundo: «Ningún interés extranjero va a usufructuar nuestro territorio sin consecuencias. Una población implantada no tiene derecho a la autodeterminación; la insistencia global nos obliga a trabajar sin mezquindades para recuperar el ejercicio pleno sobre las islas y los mares circundantes”.

Malvinas nos tiene que encontrar unidos.



Valoro el llamado del Presidente a construir una posición común y desde el Bloque PRO esperamos que el proyecto anunciado llegue al Congreso para poder debatirlo y tratarlo.



La defensa de la soberanía es una causa que nos une a todos los… pic.twitter.com/qiCbpfTssZ September 4, 2026

Desde la oposición peronista, las reacciones combinaron prudencia y crítica. El ex canciller y diputado Santiago Cafiero recurrió a la icónica postal de la Selección argentina con la bandera «Las Malvinas son argentinas» para ilustrar «la diplomacia del fútbol», aunque sostuvo que el Ejecutivo sólo “retomó el trabajo diplomático del peronismo hasta 2023”, recordando que “las sanciones ya existían y la construcción de la base la había frenado el propio Gobierno”.

Finalmente, el ex ministro de Defensa Agustín Rossi analizó: “’Bienvenido’ Milei a la causa Malvinas: decide aplicar una ley de 2011, destinar fondos para la Base Naval de Ushuaia —iniciada en 2022— y reconocer que los isleños son una población implantada. Si adopta una posición cercana a la política histórica de soberanía, es un paso positivo. Lo preocupante es que hasta hace poco sostenía lo contrario. La política exterior no puede cambiar según el humor presidencial: necesita coherencia, previsibilidad y acciones concretas”.

“Bienvenido” Milei a la Causa Malvinas:

• Milei decide aplicar una ley que fue sancionada en 2011.

• Milei decide mandar fondos para la Base Naval en Ushuaia, construcción que fue iniciada en 2022 (Pero, en 2024 y 2025, ofreció a EEUU construirla en forma conjunta. Y,… — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 4, 2026

Con información de Infobae