De Truth Social a la Casa Blanca: Trump nombró a Katie Zacharia como nueva portavoz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a la comentarista conservadora Katie Zacharia como nueva portavoz de la Casa Blanca, un cargo que permanecía vacante desde finales de agosto, cuando Karoline Leavitt anunció su salida tras el nacimiento de su segundo hijo.

Trump designó a Katie Zacharia como nueva portavoz de la Casa Blanca

Zacharia, habitual invitada de cadenas televisivas conservadoras, se desempeñó entre febrero y abril de 2026 como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), detalló la agencia AFP. Posteriormente, comenzó a colaborar con Fox News y Newsmax. Además, es consejera delegada de Truth Social, la plataforma digital fundada por Trump que cuenta con millones de seguidores.

Al anunciar la designación, el mandatario destacó su lealtad y trayectoria. “Tiene un historial impecable de apoyo y ha sido una seguidora leal y brillante desde el principio”, afirmó.

Doctora en Derecho, Zacharia integra también Fix California, una organización conservadora fundada por Richard Grenell, un estrecho colaborador de Trump. Entre 2011 y 2013 vivió en China, donde trabajó para un bufete de abogados. Está casada y tiene cuatro hijos.

La nueva portavoz ocupará el lugar de Leavitt, quien acaba de incorporarse a Fox News. Su llegada a los medios refleja un movimiento habitual en la política estadounidense: el intercambio de funcionarios de prensa entre el Gobierno y las cadenas de noticias.

Un antecedente es el de Jen Psaki, portavoz del expresidente demócrata Joe Biden (2021-2025), quien se incorporó a MSNBC, actualmente MS Now, en marzo de 2023.