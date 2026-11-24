Con la llegada de los días de calor, muchas personas vuelven a utilizar los productos de cuidado personal que quedaron guardados del verano anterior. Sin embargo, en el caso del protector solar, es fundamental comprobar que todavía conserve sus propiedades.

El paso del tiempo y la exposición a temperaturas elevadas pueden afectar la estabilidad de su fórmula y comprometer su capacidad de protección frente a la radiación ultravioleta.

Cómo saber si el protector solar está vencido

Antes de utilizarlo nuevamente, es importante revisar los siguientes aspectos:

Fecha de vencimiento: comprobar que el producto se encuentre dentro del período de validez indicado en el envase.

comprobar que el producto se encuentre dentro del período de validez indicado en el envase. Símbolo del envase abierto: suele incluir indicaciones como 6M o 12M, que señalan la cantidad de meses durante los cuales puede utilizarse después de abrirlo.

suele incluir indicaciones como 6M o 12M, que señalan la cantidad de meses durante los cuales puede utilizarse después de abrirlo. Textura: si presenta grumos, separación de sus componentes o cambios de consistencia, conviene descartarlo.

si presenta grumos, separación de sus componentes o cambios de consistencia, conviene descartarlo. Color: cualquier modificación respecto de su apariencia original puede indicar un deterioro.

cualquier modificación respecto de su apariencia original puede indicar un deterioro. Olor: un aroma diferente o desagradable también puede ser una señal de alteración.

Aunque el producto conserve su aspecto habitual, no debe utilizarse si está vencido o superó el período de uso indicado después de su apertura.

Qué pasa si el protector solar estuvo expuesto al calor

Dejar el protector solar dentro del auto, sobre una reposera al sol o en un bolso expuesto a temperaturas elevadas puede afectar su conservación.

Por eso, se recomienda guardarlo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Si existen dudas sobre las condiciones en las que permaneció almacenado durante el año, lo más prudente es reemplazarlo.

Cuánto dura un protector solar después de abrirlo

La duración depende de la fórmula y de las indicaciones de cada fabricante. Algunos productos establecen un período de seis o doce meses después de su apertura.

Es importante recordar que la ausencia de cambios visibles no garantiza que el protector conserve toda su eficacia.

Cómo utilizar correctamente el protector solar durante el verano

Para reducir los riesgos asociados con la exposición solar, se recomienda:

Elegir un protector de amplio espectro con FPS 30 o superior.

Aplicarlo generosamente antes de salir al aire libre.

Renovar la aplicación cada dos horas y después de nadar, transpirar o secarse con una toalla.

Complementar su uso con sombreros, anteojos de sol y ropa adecuada.

Evitar la exposición directa durante las horas de mayor radiación.

Antes de comenzar la temporada de verano, revisar el estado del protector solar es una medida sencilla que puede ayudar a prevenir quemaduras y reducir los daños de la piel.