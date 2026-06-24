Delcy Rodríguez decretó la emergencia nacional tras los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles el estado de emergencia nacional luego de los dos fuertes terremotos que sacudieron al país y provocaron daños en edificios, viviendas e infraestructura pública.

La medida fue anunciada a través de un mensaje oficial en el que la mandataria confirmó la suspensión de clases y de todas las actividades no esenciales, mientras continúan los operativos de asistencia, rescate y atención sanitaria en las zonas afectadas.

“Tenemos afectaciones en servicios públicos, hemos desconectado el gas en edificios y casas derrumbadas”, señaló Rodríguez al brindar un primer balance de la situación. A pesar de los daños registrados, aseguró que los equipos estatales trabajan para garantizar el funcionamiento de los servicios básicos. “Los servicios públicos mantienen su continuidad y su despliegue”, afirmó.

Entre las principales medidas adoptadas por el Gobierno figura la suspensión de la actividad educativa y laboral en gran parte del país. “Quiero anunciar que no habrá clases y suspensión de actividades, excepto los servicios esenciales”, comunicó la funcionaria.

Activaron la red sanitaria para atender a los heridos

Rodríguez informó además que fue puesta en marcha toda la red de salud pública y privada para atender a las personas afectadas por el desastre. Hospitales, centros asistenciales y equipos de emergencia fueron movilizados para reforzar la capacidad de respuesta ante la magnitud de la crisis.

Durante su mensaje, la presidenta interina también expresó sus condolencias a las familias que pudieron haber sufrido pérdidas humanas como consecuencia de los terremotos.

“Para quienes hayan sufrido pérdidas de algún familiar extendemos nuestras condolencias”, manifestó, aunque hasta el momento las autoridades no difundieron un balance oficial sobre víctimas fatales o desaparecidos.

Pedido de evacuación en edificios dañados

Las autoridades insistieron en la necesidad de extremar las medidas de prevención debido a las réplicas registradas después de los movimientos principales.

En ese sentido, Rodríguez pidió a los habitantes de edificios y viviendas con daños estructurales severos que abandonen esos inmuebles para evitar nuevas tragedias.

“Las viviendas que hayan sufrido graves afectaciones deben ser evacuadas”, advirtió.

Coordinación nacional ante la emergencia

La mandataria confirmó además la conformación de un Estado Mayor de Emergencia junto al ministro del Interior, Diosdado Cabello, con el objetivo de coordinar las tareas de asistencia, rescate y reconstrucción en las zonas más comprometidas.

“Estamos declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución”, sostuvo Rodríguez al oficializar la medida.

Mientras continúan las evaluaciones de daños y las tareas de búsqueda de posibles víctimas entre los escombros, el país permanece bajo máxima alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas y el impacto que los terremotos han generado sobre la infraestructura y los servicios públicos.