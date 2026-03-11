Donald Trump y Jeffrey Epstein abrazados como en el Titanic: la polémica escultura que apareció frente al Capitolio

La aparición de una estatua de 3,6 metros del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrazando al financista y delincuente sexual fallecido, Jeffrey Epstein, sorprendió este martes frente al Capitolio. La controversial obra recrea la escena más conocida de la película Titanic y es parte de una intervención artística titulada “King of the World”, impulsada por un colectivo anónimo.

La escultura se montó sobre una estructura que simula la proa del barco y apunta hacia el Monumento a Washington. Según se informó, fue colocada en la National Mall por el colectivo artístico llamado “The Secret Handshake”, de acuerdo con reportes publicados por medios internacionales.

“King of the World”: la obra de Trump y Epstein que soprendió en Washington

El grupo artístico que firmó la intervención ya había realizado otras acciones satíricas vinculadas a Trump y Epstein en espacios públicos de la capital estadounidense.

En los laterales de la estructura se colocaron placas con un texto que compara la historia ficticia de la película con la relación entre ambos. En una de ellas se lee: “La trágica historia de amor entre Jack y Rose se construyó sobre viajes de lujo, fiestas estrepitosas y bocetos secretos de desnudos”.

El gobierno remarcó que Trump expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago años antes de su detención.. Foto: archivo.

El texto continúa con otra frase que refuerza el sentido satírico de la obra. “Este monumento honra el vínculo entre Trump y Epstein, una amistad construida sobre viajes de lujo, fiestas estrepitosas y bocetos secretos de desnudos”.

La instalación también incluye diez pancartas gigantes con fotos de Trump y Epstein juntos. Algunas muestran la frase “Make America Safe Again” junto a un sello del Departamento de Justicia con la palabra “Justicia” tachada.

Las otras intervenciones artísticas contra Trump que aparecieron en Washington

El colectivo artístico ya había instalado en septiembre de 2025 otra escultura llamada “Best Friends Forever”. Aquella obra mostraba a Trump y Epstein tomados de la mano y saltando.

La estatua fue retirada inicialmente por el Servicio de Parques Nacionales por una presunta violación de permisos, pero luego volvió a exhibirse tras una revisión de la normativa para instalaciones temporales.

Según los organizadores, la obra actual permanecerá en la zona hasta el viernes a las 20, de acuerdo a los permisos legales con los que dicen contar.