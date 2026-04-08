Denuncian un posible hackeo a una supercomputadora estatal china: buscan vender datos sensibles en la dark web

Un presunto ataque informático a una de las principales infraestructuras tecnológicas de China encendió las alarmas en la comunidad internacional de ciberseguridad. Un hacker asegura haber accedido a una supercomputadora estatal y ahora intenta vender la información robada, que incluiría documentos militares y desarrollos tecnológicos sensibles.

De acuerdo con especialistas consultados por CNN, el atacante habría obtenido más de 10 petabytes de datos del Centro Nacional de Supercomputación de Tianjin (NSCC), una instalación clave que brinda servicios a miles de organismos, entre ellos entidades científicas y de defensa.

El presunto responsable, que opera bajo el alias “FlamingChina”, difundió una muestra del material en un canal de Telegram el pasado 6 de febrero. Según afirmó, el conjunto incluye investigaciones en áreas como ingeniería aeroespacial, bioinformática, simulaciones de fusión nuclear y proyectos militares.

Entre las organizaciones que podrían estar vinculadas a los datos filtrados aparecen la Corporación de la Industria de la Aviación de China, la Corporación de Aeronaves Comerciales de China y la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa.

Expertos en ciberseguridad que analizaron las muestras sostienen que el acceso al sistema habría sido relativamente sencillo y que la extracción de información se realizó durante meses sin ser detectada. Algunos archivos exhibidos estarían clasificados como “secretos” e incluirían planos, simulaciones y representaciones de armamento.

Cuánto equivale la información que habrían robado

El volumen de la filtración es inusual: un petabyte equivale a 1.000 terabytes, lo que dimensiona la magnitud del posible robo. Según analistas, este tipo de información resulta especialmente valiosa para agencias de inteligencia de distintos países, aunque también advierten que verificar su autenticidad completa aún es un desafío.

El hacker estaría ofreciendo una vista previa por miles de dólares, mientras que el acceso total al paquete de datos tendría un costo de cientos de miles, con pagos solicitados en criptomonedas.

Hasta el momento, las autoridades chinas no confirmaron ni desmintieron el incidente. Sin embargo, el caso ya es considerado por especialistas como uno de los posibles mayores robos de datos vinculados a infraestructura estratégica del país asiático, lo que podría tener implicancias geopolíticas y de seguridad a nivel global.