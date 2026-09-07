Erupción del volcán Anak Krakatau: cierran 8 aeropuertos en Indonesia y miles de pasajeros quedaron varados por la ceniza

La erupción del volcán Anak Krakatau obligó a interrumpir el servicio aéreo. Las autoridades de Indonesia cerraron el domingo ocho aeropuertos, incluido el principal de Yakarta, lo que dejó varados a más de 150.000 pasajeros.

Caos en los aeropuertos de Indonesia

El Ministerio de Transportes, en un comunicado, explicó: «Estos cierres dejaron a 150.000 pasajeros varados y afectaron a 467 vuelos, de los cuales 58 eran internacionales y 409 nacionales».

La suspensión de los vuelos en el aeropuerto de Yakarta comenzó a la 01:30 de la madrugada del domingo y se prorrogó en varias ocasiones. El domingo por la noche, las autoridades la ampliaron de nuevo hasta las 12.59 locales (13.59 de Argentina).

El organismo indicó a partir de los análisis realizados, durante la jornada detectaron la dispersión de cenizas volcánicas en la zona del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, lo que llevó a las autoridades a ordenar el cierre de la terminal aérea.

Erupción del Anak Krakatoa: dos días de actividad volcánica y cierre de escuelas

El volcán Anak Krakatoa entró en erupción el pasado sábado, expulsando lava y provocando explosiones que pudieron escucharse hasta a 700 kilómetros de distancia. El organismo precisó además que el domingo se registraron dos nuevas erupciones del volcán que se sitúa en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra.

Las autoridades explicaron que las cenizas resultan peligrosas para los motores de los aviones y debido a que se dispersaron por el espacio aéreo de varios aeropuertos, decidieron suspender los vuelos.

En las ciudades, informaron que las escuelas de Yakarta permanecerán cerradas el lunes y las clases pasarán a impartirse a distancia.

El volcán Anak Krakatoa registra una actividad intermitente desde su aparición a comienzos del siglo XX, dentro de la caldera formada tras la erupción del Krakatoa en 1883. Aquella catástrofe fue una de las más mortíferas y destructivas de la historia, con un saldo estimado de 35.000 muertos.