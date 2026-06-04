Tras seis meses sin respuesta, la NASA abandonó la misión «Maven» en Marte: qué descubrimientos reveló

La misión tenía el objetivo de analizar la atmósfera marciana, pero se perdió todo rastro de su trayectoria (Foto: referencia NASA)

Según los últimos registros compartidos por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la unidad Maven (Mars Atmosphere and Volatie Evolution) dejó de operar en su trayectoria de órbita por el planeta vecino.

La última señal de Maven fue recibida el 6 de diciembre de 2025, cuando el orbitador pasó por detrás del planeta rojo. Desde entonces, los equipos de control no lograron recuperar la comunicación con la sonda.

La misión tuvo 11 años de operación en la atmósfera de Marte, donde tuvo un final abrupto debido al una pérdida de contacto inesperada tras pasar por detrás del planeta rojo, tras lo cual se determinó que estaba en un «estado irrecuperable».

Una junta de revisión convocada por la NASA evaluó durante varios meses las posibilidades de recuperación y concluyó que la nave ya no podía volver a operar. No obstante, la agencia continúa analizando las causas exactas que derivaron en la falla.

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Como primera hipótesis, el comité de revisión concluyó que debido a la rotación, las baterías de la nave se agotaron. La pérdida de energía del sistema de comunicaciones habría dejado a Maven en un estado irrecuperable.

Aunque dejó de funcionar, Maven permanecerá orbitando Marte durante varias décadas. Los cálculos de la agencia espacial indican que continuará en una órbita estable entre 50 y 100 años, sin representar riesgos para otras misiones presentes o futuras.

A pesar de la pérdida, desde la compañía destacaron el avance histórico y los aportes que brindó la unidad: «La información científica que nos ha proporcionado Maven es fundamental para determinar qué tipo de medidas de protección radiológica y seguridad debemos adoptar antes de enviar humanos a Marte», explicvó Louise Prockter, directora de la División de Ciencias Planetarias de la sede de la NASA

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Maven fue lanzado en noviembre de 2013 y entró en órbita marciana en septiembre de 2014. Su misión original estaba prevista para un año, aunque logró mantenerse activa durante más de una década, superando ampliamente las expectativas iniciales.

Durante ese tiempo, la sonda recopiló información clave sobre la atmósfera superior de Marte, la ionosfera y la interacción del planeta con el viento solar. Los datos obtenidos permitieron a los científicos comprender mejor cómo Marte perdió gran parte de su atmósfera y del agua que alguna vez pudo haber albergado.

Además de su labor científica, Maven cumplió un papel fundamental como enlace de comunicaciones para los vehículos que exploran la superficie marciana, entre ellos los rovers Curiosity y Perseverance.

La NASA informó que la finalización de la misión no afectará las operaciones actuales en Marte, ya que otras cuatro naves orbitales continúan prestando servicios de comunicación y apoyo científico alrededor del planeta.

Con información de NA