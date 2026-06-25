Doble terremoto en Venezuela: quién es el futbolista argentino que busca a su familia desaparecida

El jugador vive en Venezuela desde mediados de 2022, junto a su esposa y dos hijos (Foto: gentileza)

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 respectivamente sacudieron a gran parte de Venezuela. Aunque se desconoce una cifra exacta hasta el momento, el cuerpo de seguridad y rescate de aquel país confirmó 164 víctimas fatales, 971 heridos y una cifra no específica de desaparecidos.

A través de las redes sociales, decenas de personas compartieron pedidos de oración y de ayuda para localizar a sus seres queridos. Entre ellos está el defensor argentino Lucas Trejo, futbolista de Marítimo La Guaira que compartió un mensaje en sus redes para encontrar a su esposa e hijos.

Por medio de un comunicado, la Cancillería argentina expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos que se registraron: “La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento».

Al concluir los terremotos, las autoridades aconsejaron a los ciudadanos locales y extranjeros que residen en Venezuela seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y posible evacuación.

Tanto la capital venezolana como las regiones aledañas fueron declaradas en estado de alerta.

Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia desaparecida

Al momento del desastre, el jugador de 38 años con pasado en el ascenso argentino, Grecia, Colombia, España, México, Perú y Estados Unidos estaba en la concentración de su actual club. Trejo informó que el edifico donde vivía junto a su familia fue derrumbado y pidió ayuda a la comunidad para encontrarlos.

De inmediato, el jugador compartió una imagen junto a su esposa y sus dos hijos con sus nombres para facilitar la búsqueda. Mientras que la mujer fue identificada como Yanina Maranella, los menores de edad son Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor” fue parte del desgarrador mensaje compartido por Trejo.