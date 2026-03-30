Trump asegura que Irán dejará pasar 20 petroleros por el estrecho de Ormuz en los próximos días

En un anuncio que busca aliviar la crisis energética global, el presidente Donald Trump afirmó este domingo que Estados Unidos negoció con Teherán el paso inminente de 20 buques petroleros de gran porte por el Estrecho de Ormuz.

Según el mandatario, esta apertura limitada comenzará este lunes y es el resultado de contactos diplomáticos que calificó como un «regalo» y una «señal de respeto» por parte del régimen iraní. La medida llega tras semanas de bloqueo en la arteria marítima más importante del mundo, cuya parálisis desde el inicio de la guerra el 28 de febrero disparó los precios internacionales del crudo.

Pese al tono optimista de la Casa Blanca, que asegura estar cerca de un acuerdo definitivo, Trump decidió extender hasta el 6 de abril el ultimátum para el desbloqueo total del estrecho.

La postergación del plazo ocurre en un escenario de extrema volatilidad, donde Washington mantiene la amenaza de arrasar con la infraestructura energética iraní si no se garantiza la libre navegación, mientras despliega una fuerza de 50.000 efectivos en la región para respaldar sus exigencias diplomáticas con un poder de fuego sin precedentes.

Versiones cruzadas: diplomacia pública vs. estrategia militar

Mientras Trump sostiene que las negociaciones avanzan de manera favorable, desde Teherán la lectura del conflicto es radicalmente opuesta. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, denunció este domingo que Estados Unidos utiliza el discurso de la negociación como una cortina de humo para la opinión pública, mientras en secreto planifica una incursión terrestre.

«Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero en secreto planea un ataque», sostuvo el dirigente persa, subrayando que las fuerzas iraníes están «esperando» la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en la zona.

Esta desconfianza del régimen se alimenta del constante flujo de recursos bélicos hacia el Golfo. A pesar de los gestos de distensión con el paso de los petroleros, el Pentágono no ha frenado su maquinaria operativa.

La retórica de paz de la administración Trump convive con informes de inteligencia que sugieren que el control físico de puntos estratégicos iraníes sigue siendo una opción prioritaria sobre la mesa, lo que mantiene a los mercados y a los mediadores internacionales en un estado de alerta permanente.

Refuerzo del CENTCOM y el despliegue del USS Tripoli

Para consolidar su capacidad de respuesta, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, que transporta 3.500 efectivos adicionales a la zona de conflicto. Este refuerzo incluye aeronaves de combate, transporte y unidades tácticas de ataque anfibio, elevando la presión militar en un momento donde la logística energética mundial pende de un hilo. El arribo de estas unidades refuerza la postura de «fuerza absoluta» que Trump ha esgrimido desde el inicio de la Operación Furia Épica.

El impacto de este despliegue es tanto táctico como psicológico. Al posicionar tropas de élite y capacidad de desembarco frente a las costas iraníes, Washington asegura tener la infraestructura necesaria para cumplir sus amenazas si el plazo del 6 de abril expira sin un acuerdo total.

La apertura parcial de Ormuz para estos 20 petroleros funciona así como una válvula de escape temporal para el precio del oro negro, pero no disipa la sombra de una guerra terrestre que ambos bandos parecen estar preparando bajo la mesa de negociaciones.

Con información de AFP.