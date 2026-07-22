Donald Trump pidió inmunidad para Delcy Rodríguez sobre una causa por torturas a estadounidenses en Caracas

La mandataria venezolana figuraba originalmente entre los demandados, pero quedó fuera de la sentencia (Foto: archivo)

El Gobierno de Estados Unidos pidió formalmente a un tribunal federal que otorgue inmunidad a Delcy Rodríguez en una causa civil iniciada por tres estadounidenses que aseguran haber sido víctimas de secuestros, torturas y otros abusos durante su detención en Venezuela.

La solicitud fue presentada por la administración de Donald Trump y se basa en el reconocimiento oficial de Rodríguez como presidenta en ejercicio del país sudamericano. El pedido se produce en medio de una compleja disputa judicial y diplomática vinculada al reconocimiento de la jefa de Estado venezolana.

Estados Unidos pidió inmunidad para Delcy Rodríguez: en qué consistió la demanda

La demanda fue impulsada por Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval, quienes estuvieron detenidos por autoridades venezolanas en 2022 y recuperaron la libertad en 2023 como parte de un intercambio acordado entre Washington y Caracas. Los demandantes sostienen que durante su cautiverio sufrieron torturas físicas y psicológicas.

Días atrás, un juez federal de Miami ordenó una indemnización de 314 millones de dólares para los tres ciudadanos estadounidenses al considerar acreditadas las denuncias por secuestro y tortura. El fallo alcanzó a varios dirigentes chavistas, aunque Rodríguez quedó excluida de la sentencia.

Según documentos remitidos por el Departamento de Estado, la posición oficial de Washington es que Rodríguez goza de inmunidad mientras ejerza como jefa de Estado de un país extranjero. La recomendación fue enviada al Departamento de Justicia para que sea presentada ante el tribunal encargado del caso.

El resultado podría tener implicancias tanto para la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela como para futuras acciones judiciales relacionadas con denuncias de abusos cometidos por funcionarios del chavismo.

Estados Unidos pidió inmunidad para Delcy Rodríguez: la postura de Trump sobre Rodríguez

La administración estadounidense argumentó que mantener a Rodríguez dentro del proceso judicial podría generar consecuencias para la política exterior del país y afectar las relaciones diplomáticas con Venezuela. Por ese motivo, solicitó que la Justicia considere su condición institucional al momento de resolver la demanda.

El caso se desarrolla en paralelo a otras investigaciones y procesos abiertos contra figuras del chavismo. Entre ellos se encuentra Nicolás Maduro, quien enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos delitos vinculados al narcotráfico, corrupción y terrorismo, causas que continúan avanzando en los tribunales federales.

La solicitud de inmunidad para Rodríguez refleja el delicado equilibrio entre los intereses diplomáticos de Washington y las demandas judiciales impulsadas por ciudadanos estadounidenses que denuncian violaciones a los derechos humanos. El Departamento de Estado sostuvo que su postura responde a principios de inmunidad reconocidos por el derecho internacional y la práctica diplomática estadounidense.

Los demandantes afirman haber sido sometidos a electrocuciones, golpes, aislamiento y otras formas de maltrato durante su permanencia en cárceles venezolanas. Además de reclamar compensaciones económicas, sostienen que buscan establecer responsabilidades sobre los hechos denunciados.

Con información de El País