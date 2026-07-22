Donald Trump analiza aprobar un acuerdo nuclear con Arabia Saudita que le permitiría enriquecer uranio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza dar luz verde a un acuerdo de cooperación nuclear de 30 años con Arabia Saudita que incluye la posibilidad de otorgarle al reino capacidad para enriquecer uranio dentro de su programa atómico civil.

De acuerdo con información confirmada por la agencia Associated Press (AP) a partir de fuentes vinculadas a la negociación —y reportada originalmente por The Wall Street Journal—, el tratado contempla la participación directa de firmas estadounidenses y establece la realización de un estudio conjunto para la eventual construcción de una instalación de enriquecimiento en territorio saudí.

Resistencia en el Congreso de EE.UU. y el debate por las inspecciones de la OIEA

El entendimiento será enviado para su revisión al Congreso de los Estados Unidos, donde se anticipan fuertes resistencias por parte de legisladores de ambos partidos. El temor central entre los congresistas radica en que permitir el enriquecimiento de uranio en la península arábiga desate una nueva ola de proliferación nuclear y carrera armamentista en Medio Oriente.

Aunque Arabia Saudita es un Estado miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia supervisora de las Naciones Unidas con sede en Viena, el acuerdo no incluiría el denominado Protocolo Adicional. Esta cláusula es la que habilita al organismo a realizar inspecciones de sorpresa y verificaciones más rigurosas para garantizar que no existan desarrollos militares clandestinos.

Escalada con Irán y las advertencias del príncipe Mohammed bin Salman

La eventual aprobación de la Casa Blanca trasciende en medio del conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, enfocado en neutralizar la infraestructura atómica de Teherán.

Expertos en seguridad internacional advirtieron que la puesta en marcha de centrífugas de enriquecimiento en suelo saudí otorga una capacidad técnica crítica. El propio príncipe heredero y líder de facto del reino, Mohammed bin Salman, había declarado previamente que su país buscaría dotarse de armamento atómico en caso de que Irán consiguiera la bomba.

A diferencia de otros antecedentes en la región —como el acuerdo «123» firmado por Estados Unidos con los Emiratos Árabes Unidos, donde ese país renunció expresamente al enriquecimiento de combustible—, el pacto que evalúa la administración de Trump abre un antecedente inédito en el tablero geopolítico global.