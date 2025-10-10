Donald Trump anunció aranceles suplementarios del 100% sobre China por las restricciones a las tierras raras

La guerra comercial entre Estados Unidos y China tuvo un trascendente capítulo este viernes. El país asiático formalizó un paquete de restricciones a las exportaciones de tierras raras, cuyos materiales son vitales para la producción global de dispositivos electrónicos y aplicaciones militares. En respuesta, Donald Trump anunció aranceles suplementarios del 100%.

La medida oficializada por el mandatario estadounidense a través de su red social Truth Social empezará a regir a partir del 1 de noviembre.

“Se acaba de conocer que China ha adoptado una posición extraordinariamente agresiva sobre el comercio», detalló Trump sobre la imposición de «controles de exportación a gran escala sobre prácticamente todos los productos que fabrican, e incluso algunos que ni siquiera fabrican”.

El mandatario de EE.UU. sostuvo que el anuncio chino afecta a «todos los países, sin excepción» y que es «absolutamente inaudito en el comercio internacional y una desgracia moral» en las relaciones con otras naciones.

Los aranceles recíprocos entrarán en vigencia «en función de otras medidas que tome China», mientras que el próximo mes empezarán a operar los controles «a la exportación de cualquier software crítico».

De qué se tratan las restricciones a las exportaciones de tierras raras de China

El gobierno chino restringió el acceso a las tierras raras, dado a que Beijing exigiría a las empresas extranjeras una aprobación especial para exportar los elementos metálicos.

Asimismo, impondrán requisitos de permisos para la exportación de tecnologías utilizadas en la minería, fundición y reciclaje de tierras raras. Cabe aclarar que Pekín está al borde de monopolizar la industria.

En este sentido, anticiparon que rechazarán cualquier solicitud vinculada a la exportación con fines militares.

Trump calificó de «hostil» a la medida y sostuvo que el país asiático mantiene al mundo «cautivo» por restringir el acceso a metales e imanes utilizados en electrónica, computadoras, motores, entre otras cosas.

Fuerte ataque de Trump a China: canceló una reunión con Xi Jinping

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este viernes con inusitada dureza contra la política comercial de China en una publicación en su red social Truth Social, en la que dejó en claro que no se reunirá con Xi Jinping.

“Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo”, remarcó.

Por último, acotó que el anuncio de Beijing es «especialmente inapropiada» dado al alto al fuego entre Israel y Hamas en Gaza y planteó la posibilidad de que China intentara robarle el protagonismo: «Me pregunto si ese momento fue casual».