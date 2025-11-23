Donald Trump criticó a Ucrania por su “total falta de gratitud” en medio de las negociaciones en Ginebra

El presidente Donald Trump criticó este domingo al liderazgo de Volodimir Zelenski. Sostuvo que hubo una “total falta de gratitud” hacia Estados Unidos, en medio de negociaciones en Ginebra sobre su plan para poner fin a la guerra con Rusia. Rustem Umerov, a la cabeza del Consejo de Seguridad ucraniano dijo que un nuevo texto de la propuesta contiene «prioridades clave» solicitadas por el país de Europa oriental.

Las críticas de Donald Trump contra Ucrania

“El liderazgo de Ucrania ha expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos«, escribió Trump en Truth Social. También apuntó contra Europa por continuar comprando petróleo a Rusia mientras Estados Unidos vende «cantidades masivas de dólares en armas a la OTAN, para distribución a Ucrania».

Por otro lado, el mandatario afirmó que heredó “una guerra que nunca debió haber ocurrido” y remarcó que inició durante la administración de Joe Biden, a quien culpó de regalar ayuda militar a Ucrania. “El corrupto de Joe dio todo, gratis, gratis, gratis. ¡Incluido mucho dinero», marcó.

Además. aseguró que si hubiera él estado de presidente en ese momento, Vladímir Putin “nunca habría atacado” y que solo lo hizo cuando vio a Biden “en acción”.

Estados Unidos sobre el plan de 28 puntos para el fin de la guerra en Ucrania

El Departamento de Estado insistió este sábado en que el plan de 28 puntos para poner fin al conflicto en Ucrania no es «una lista de deseos» redactada por el Kremlin, al rechazar acusaciones en ese sentido de un grupo de senadores estadounidenses.

Los congresistas habían declarado este mismo sábado que el secretario de Estado, Marco Rubio, les dijo que el presidente Donald Trump promovía una «lista de deseos de Rusia».

«El secretario Rubio nos hizo una llamada telefónica esta tarde. Creo que nos dejó muy claro que somos los receptores de una propuesta que fue entregada a uno de nuestros representantes. No es nuestra recomendación. No es nuestro plan de paz», dijo el senador republicano Mike Rounds.

«Es completamente falso», respondió en X el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

«Como lo ha sostenido el secretario Rubio y toda la administración, este plan es de autoría estadounidense, con aportes de ambos bandos, rusos y ucranianos», señaló Pigott.

El propio Rubio refutó las afirmaciones de los senadores a través de las redes sociales. «La propuesta de paz fue redactada por los Estados Unidos», escribió el sábado por la noche. «Se ofrece como un marco sólido para las negociaciones en curso. Está basada en aportes del lado ruso. Pero también se basa en aportes previos y actuales de Ucrania», sostuvo.

El documento, publicado por varios medios, entre ellos la AFP, recoge varias exigencias clave de Rusia, como que Ucrania ceda territorios, reduzca el tamaño de su ejército y renuncie a integrarse en la OTAN. Sin embargo, ofrece garantías de seguridad occidentales a Kiev para prevenir cualquier nuevo ataque ruso.

Ucrania sobre el nuevo plan

La nueva versión del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania refleja «la mayoría de las prioridades clave» de Kiev, aseguró este domingo un miembro de la delegación ucraniana que participa en conversaciones en Ginebra.

«La versión actual del documento, aunque aún se encuentra en las últimas etapas de su aprobación, refleja ya la mayoría de las prioridades clave de Ucrania», indicó en Facebook Rustem Umerov, a la cabeza del Consejo de Seguridad ucraniano.

También calificó de «constructiva» la cooperación con Estados Unidos y destacó «la atención que prestan» a los «comentarios» de los ucranianos.

Poco antes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski indicó en X que «las labores trabajos continúan para hacer que todos estos elementos sean verdaderamente eficaces para alcanzar el objetivo principal que espera nuestro pueblo: poner fin de una vez por todas al baño de sangre y a la guerra».

AFP e Infobae