Donald Trump exigió a Delcy Rodríguez el “acceso total” al petróleo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó la noche del domingo a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para conceder al país norteamericano un «acceso total», especialmente a los recursos petroleros del país sudamericano.

«Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas que nos permitan reconstruir su país», dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

«Que haga lo correcto»: la exigencia de Donald Trump

Rodríguez, vicepresidenta bajo el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo de presidenta encargada después de que Maduro fue sacado por la fuerza de Venezuela tras los ataques militares estadounidenses.

Mientras tanto, Trump aseguró que Estados Unidos estaba «a cargo» de Venezuela y que estaba «tratando con las personas que acababan de tomar posesión«.

«No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida», dijo Trump y añadió: «Significa que nosotros estamos a cargo. Nosotros estamos a cargo».

Trump reiteró comentarios realizados más temprano el domingo en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, en la que advirtió que Rodríguez enfrentaría un destino peor que el de Maduro si no «hacía lo correcto».

«Ella enfrentará una situación probablemente peor que la de Maduro, porque, ya sabe, Maduro se rindió de inmediato», afirmó Trump.

Horas después de la captura de Maduro el sábado por la mañana, Trump dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una llamada telefónica con Rodríguez y que la Casa Blanca estaba trabajando con ella.

«Ella (Rodríguez) está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer que Venezuela vuelva a ser grande», dijo Trump a los periodistas, señalando que había sido «designada por Maduro».

Qué dijo Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela

Mientras Trump hacía estas declaraciones, Rodríguez exigió la liberación inmediata de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una sesión del Consejo de Defensa Nacional transmitida por el canal estatal VTV, y calificó a Maduro como «el único presidente de Venezuela».

Rodríguez afirmó que la integridad territorial de Venezuela había sido «salvajemente atacada» durante los ataques estadounidenses contra Caracas y otras partes del país, llevados a cabo para capturar a Maduro.

