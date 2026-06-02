Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés ya tienen fixture confirmado para el Seven de Bordeaux

Los Pumas 7’s, Las Yaguaretés ya conocen su camino en Bordeaux, sede de la tercera y última etapa del SVNS World Championship. El torneo definirá al campeón de la temporada y a los seleccionados que formarán parte del Circuito Mundial 2026/27.

World Rugby confirmó el fixture de la competencia que se disputará entre el viernes y el domingo en Francia. El seleccionado masculino argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, debutará ante Alemania el viernes desde las 10:50. Más tarde, ese mismo día, enfrentará al anfitrión a las 16:20, mientras que cerrará la fase de grupos frente a Nueva Zelanda el sábado a las 6:28.

Los Pumas 7’s llegan a esta definición tras una destacada actuación en Valladolid. Luego de caer ante Sudáfrica por 19-7 en semifinales, el conjunto argentino se recuperó con una sólida victoria por 28-17 frente a Fiji y obtuvo la medalla de bronce. El podio representó la medalla número 56 de Argentina en el Circuito Mundial, con un balance de 12 oros, 19 platas y 25 bronces.

Por su parte, Las Yaguaretés, que cuentan con la rionegrina Josefina Padellaro, iniciarán su participación en Bordeaux frente a Nueva Zelanda el viernes desde las 8:10. Más tarde se medirán con Francia, a las 13:35, y completarán la fase inicial contra Sudáfrica el sábado a las 9:16.

El seleccionado femenino argentino también llega con buenas sensaciones luego de Valladolid, donde cerró su participación con una victoria en el partido por el 11° puesto y sumó una nueva experiencia internacional de cara a los próximos desafíos.

Fixture de Los Pumas 7’s

Argentina vs. Alemania: viernes, 10:50.

Argentina vs. Francia: viernes, 16:20.

Argentina vs. Nueva Zelanda: sábado, 6:28.

Fixture de Las Yaguaretés