Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés ya tienen fixture confirmado para el Seven de Bordeaux
Tras la etapa en Valladolid, los seleccionados argentinos ya conocen su camino en el World Championship de Bordeaux. Los Pumas 7's intentarán cerrar una buena temporada. Los detalles.
Los Pumas 7’s, Las Yaguaretés ya conocen su camino en Bordeaux, sede de la tercera y última etapa del SVNS World Championship. El torneo definirá al campeón de la temporada y a los seleccionados que formarán parte del Circuito Mundial 2026/27.
World Rugby confirmó el fixture de la competencia que se disputará entre el viernes y el domingo en Francia. El seleccionado masculino argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, debutará ante Alemania el viernes desde las 10:50. Más tarde, ese mismo día, enfrentará al anfitrión a las 16:20, mientras que cerrará la fase de grupos frente a Nueva Zelanda el sábado a las 6:28.
Los Pumas 7’s llegan a esta definición tras una destacada actuación en Valladolid. Luego de caer ante Sudáfrica por 19-7 en semifinales, el conjunto argentino se recuperó con una sólida victoria por 28-17 frente a Fiji y obtuvo la medalla de bronce. El podio representó la medalla número 56 de Argentina en el Circuito Mundial, con un balance de 12 oros, 19 platas y 25 bronces.
Por su parte, Las Yaguaretés, que cuentan con la rionegrina Josefina Padellaro, iniciarán su participación en Bordeaux frente a Nueva Zelanda el viernes desde las 8:10. Más tarde se medirán con Francia, a las 13:35, y completarán la fase inicial contra Sudáfrica el sábado a las 9:16.
El seleccionado femenino argentino también llega con buenas sensaciones luego de Valladolid, donde cerró su participación con una victoria en el partido por el 11° puesto y sumó una nueva experiencia internacional de cara a los próximos desafíos.
Fixture de Los Pumas 7’s
- Argentina vs. Alemania: viernes, 10:50.
- Argentina vs. Francia: viernes, 16:20.
- Argentina vs. Nueva Zelanda: sábado, 6:28.
Fixture de Las Yaguaretés
- Argentina vs. Nueva Zelanda: viernes, 8:10.
- Argentina vs. Francia: viernes, 13:35.
- Argentina vs. Sudáfrica: sábado, 9:16.
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