Escalada en Medio Oriente: misiles iraníes golpearon el sur de Israel y dejaron decenas de heridos

Misiles iraníes impactaron en el sur de Israel. Foto: REUTERS - Ilan Assayag.

Una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente tuvo este sábado un fuerte impacto en el sur de Israel, donde una serie de ataques con misiles atribuidos a Irán dejó al menos 87 personas heridas en zonas urbanas.

Los proyectiles balísticos impactaron en áreas residenciales de las ciudades de Arad y Dimona, generando destrozos estructurales y obligando a desplegar operativos de emergencia de gran magnitud.

Medio Oriente: dos ataques en pocas horas y varios heridos

Según reportes de los servicios de emergencia, unos 42 heridos se registraron en Arad tras el impacto de un misil balístico. Horas antes, una ofensiva similar había afectado a Dimona, donde se contabilizaron al menos 45 personas con lesiones.

Las víctimas presentan cuadros de diversa gravedad, mientras que los equipos médicos continúan trabajando para estabilizar a los afectados.

Además de los heridos, los ataques provocaron importantes daños en viviendas y edificios de ambas ciudades. Las zonas alcanzadas quedaron parcialmente destruidas, con escombros que dificultan las tareas de rescate.

Los servicios de emergencia mantienen un despliegue activo en los distritos meridionales de Israel, donde continúan las labores de asistencia y búsqueda entre los restos de las estructuras dañadas.

Escalada de tensión

La ofensiva se da en el marco de una creciente tensión entre Israel e Irán, con intercambios de ataques que elevan la preocupación internacional por una posible escalada mayor en la región.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el estado de alerta máxima ante la posibilidad de nuevos ataques en las próximas horas.

Con información de NA.