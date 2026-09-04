El argentino detenido en México por el asesinato múltiple era investigado en una causa por fraude

Diego Sebastián Rosen, el argentino detenido acusado del asesinato múltiple en México, era investigado en una causa por fraude y había obtenido un amparo días antes de los asesinatos de su socio Jonathan Meléndez Ochoa, de su esposa embarazada, su hija, la empleada y el perro de la familia.

Estaba acusado de fraude antes de los asesinatos en México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México contaba desde hace un tiempo con una orden de aprehensión contra Rosen en un proceso en el que se investigaban presuntas irregularidades relacionadas con el alquiler de propiedades para vacaciones.

La acusación que afrontaba era por el delito de fraude y, pese a que tenía en su contra la orden de detención, obtuvo un amparo 15 días antes que le permitió estar en libertad, informaron medios locales.

Los crímenes ocurrieron el martes 1° de septiembre y las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo; su esposa, de 35 años y embarazada; la hija de ambos, de 3; la empleada doméstica, de 21; y la mascota de la familia, mientras que otro de los niños logró sobrevivir al esconderse en un mueble.

En este caso, la Justicia investiga una conversación entre la víctima y un amigo, identificado como Freddy, para advertirle que se iba a reunir con el argentino, con quien tenía conflictos desde hacía un tiempo.

«Si por la noche no contesto, repórtalo a las autoridades. Ya sabes que traigo unos pedos con Diego», le expresó el músico a su amigo.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Meléndez ingresó a su casa y halló a Diego, con quien discutió por dinero; el presunto autor del asesinato lo amordazó y luego lo mató.

NA