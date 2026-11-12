El diésel se dispara en Chile y crece la tensión con camioneros: las claves del conflicto y su impacto regional

El diésel se dispara en Chile y crece la tensión: camioneros preparan un paro que podría afectar el abastecimiento regional

En Chile crece la tensión con los camioneros, quienes llevan adelante un paro nacional debido al reclamo por los precios del diésel. El miércoles se realizó una ronda de conversaciones en La Moneda y no hubo acuerdo, situación por la cual tanto pequeños como medianos camioneros decidieron sostener la protesta hasta obtener una respuesta concreta.

La medida tomó alcance nacional el martes 10 de noviembre. Desde entonces se realizan bloqueos parciales de las principales autopsitas con tránsito ralentizado en los accesos a Santiago y en rutas de las zonas norte y sur. La situación tuvo un efecto inmediato y se tradujo en demoras e incertidumbre sobre los tiempos de entrega de mercadería.

En paralelo, el Ejecutivo nacional retiró de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que buscaba fijar un tope de 20 pesos por litro (unos 0,021 dólares) a las futuras subas durante 90 días. El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, vinculó la decisión con la necesidad de sostener el diálogo, mientras que versiones de medios chilenos atribuyeron el retiro a un error en el texto. Ante esta situación, el debate de la propuesta quedó en suspenso.

Las claves del conflicto con camioneros en Chile

El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la zona centro-sur, Freddy Martínez, tras la reunión concretada el miércoles, señaló avances vinculados a la estabilidad del combustible por un período determinado, aunque no precisó plazos ni fórmulas. Al mismo tiempo aclaró que cualquier propuesta deberá ser consultada con las bases antes de levantar la protesta.

Entre las demandas figuran:

Congelamiento de los precios

Eliminación transitoria del impuesto específico a los combustibles

a los combustibles Revisión de las tarifas de peajes en autopistas

Los gremios también reclaman un mecanismo permanente que amortigüe la volatilidad internacional del petróleo y permita planificar costos con mayor previsibilidad.

El dirigente estimó que el conflicto involucra a unos 200.000 camioneros ligados a pymes.

Por su parte, las dos organizaciones más grandes del rubro, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), se diferenciaron en un principio de la protesta. Sin embargo, el miércoles anunciaron que consultarán a sus asociados si se suman a la paralización.

El impacto regional del conflicto con camioneros en Chile

En Chile informaron que en el norte, más de 600 transportistas se movilizaron en Arica y Parinacota y en Tarapacá, con bloqueos en rutas clave que generaron dificultades en el suministro de combustible y largas filas en estaciones de servicio. Además, servicios de transporte interurbano de pasajeros suspendieron la venta de pasajes ante la falta de certezas sobre los traslados.

El impacto llegó también a la actividad portuaria: dos cruceros internacionales cancelaron sus recaladas previstas en Iquique por las restricciones de tránsito y razones de seguridad operativa.

En el sur, la Región de La Araucanía reportó faltantes de gasolina -de 93 y 95 octanos- y de diésel en estaciones de Temuco y Padre Las Casas.

La Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, para reforzar la distribución, gestionó el envío de 18 camiones con combustible desde Talcahuano.

El origen del conflicto en Chile

Chile se encarga de importar casi todo el combustible que consume, por esto sus precios internos responden de forma directa al mercado internacional. Desde que inició la guerra de Estados Unidos contra Irán, el diésel subió 80% a nivel global y las gasolinas 40%, como resultado el país chileno registra seis alzas consecutivas desde julio.

Desde 2014 rige el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), diseñado para evitar variaciones bruscas semana a semana. Sin embargo, a pocos días de asumir, el presidente José Antonio Kast decidió no utilizarlo y trasladar el aumento a los consumidores: la gasolina subió 32% y el gasóleo 62%.

El efecto ya se refleja en los indicadores de precios. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el IPC avanzó 0,5% en octubre y acumuló 4,5% interanual, impulsado por la división transporte. Solo en ese mes, el diésel aumentó 12,3% y suma un alza acumulada de 53,5% en lo que va de 2026.

Kast sostuvo que el valor de los combustibles en Chile es más bajo que en la mayoría del continente americano y reconoció que existe una afectación personal en muchos hogares. También remarcó que las urgencias deben enfrentarse con responsabilidad y que parte de la estabilidad del país depende de que se respeten las leyes.