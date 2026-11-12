La trama de infidelidad que dejó a Nvidia sin su histórico CEO: cómo surgieron las sospechas de espionaje

La empresa estadounidense Nvidia enfrenta una crisis que combina sospechas de espionaje con relaciones extramatrimoniales y operaciones millonarias con tecnología restringida para China. El caso involucra a Jensen Huang, cofundador de la firma, quien renunció este jueves al cargo de CEO. El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigan lo sucedido.

La historia comenzó con la relación de Huang con una exdirectiva de una empresa que compra procesadores de Nvidia. Según reconstrucciones de The New York Times, The Wall Street Journal y Financial Times, la inteligencia estadounidense sospecha que la mujer podría haber trabajado para Beijing. A eso se sumaron nuevas revelaciones sobre una segunda relación del empresario.

La relación de Jensen Huang con una presunta agente china y las primeras sospechas

Huang, de 63 años, dirigió Nvidia desde 1993, cuando cofundó la compañía. La mujer señalada es Alice Huang, también conocida como Huang Le, una ciudadana china que trabajó en Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. La mujer aún no fue acusada de ningún delito.

La primera fotografía conocida de ambos apareció en junio de 2024, durante una fiesta posterior a una conferencia tecnológica en Taipéi. En ese momento, no había trascendido públicamente la dimensión de la relación ni las sospechas de inteligencia que posteriormente rodearían a la ejecutiva.

El domingo, Huang envió un mensaje a los empleados de Nvidia en el que reconoció su infidelidad. «Fui infiel a mi esposa. No hay excusa para lo que hice», escribió el ejecutivo. Ese mismo día, el directorio dispuso una investigación independiente.

A fines de ese año, el Departamento de Comercio de Estados Unidos comenzó a investigar a Megaspeed por un posible desvío de chips hacia China. En mayo de 2025 apareció una segunda imagen de Huang y Alice en una cena privada en la capital taiwanesa.

El 9 de octubre de 2025, The New York Times publicó información sobre la investigación y los vínculos entre ambos. La situación tomó otra dimensión el 29 de octubre de 2026, cuando el mismo diario y The Wall Street Journal informaron que la inteligencia estadounidense consideraba a Alice Huang una presunta agente china.

El vínculo de Megaspeed con la compra de miles de chips Nvidia

Megaspeed fue fundada en 2015 bajo el nombre de 7Road International y adoptó su denominación actual en marzo de 2023. Según The New York Times, la compañía importó a Malasia equipos de Nvidia por miles de millones de dólares y construyó centros de datos para clientes chinos, entre ellos Alibaba.

El negocio tiene una particularidad: la normativa estadounidense permite que empresas chinas alquilen capacidad de procesamiento en centros de datos ubicados fuera de su territorio, pero les prohíbe ser propietarias de determinados procesadores avanzados.

En ese contexto, The Information sostuvo que Alice Huang habría organizado una red de empresas en China y Singapur para adquirir unos 240.000 procesadores H100, H200 y A100, sujetos a restricciones de exportación.

Parte de esos equipos habría llegado a compañías como Alibaba, Tencent y laboratorios de inteligencia artificial. Según Reuters, los vínculos investigados habrían facilitado el envío de al menos 7.500 millones de dólares en chips a empresas chinas.

Por qué Estados Unidos considera que el caso Nvidia afecta su seguridad nacional

La preocupación de Washington está relacionada con los posibles usos militares de esa tecnología. Estados Unidos prohíbe la exportación directa a China de los procesadores más avanzados, debido a que podrían fortalecer sus capacidades tecnológicas y militares.

De acuerdo con The Guardian, un memorando clasificado supervisado por el secretario de Estado, Marco Rubio, advertía que el Ministerio de Seguridad del Estado chino habría utilizado a la empresaria para obtener información técnica y presionar por una reducción de los controles.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El presidente Donald Trump aseguró que Huang le había dicho que no tenía «ni idea» de que Alice fuera espía. Además, lo calificó como «un hombre honorable». Sin embargo, The New York Times publicó que Rubio había informado al mandatario sobre el caso durante un vuelo del Air Force One en mayo. Un funcionario de la Casa Blanca desmintió esa versión.

La segunda relación extramatrimonial y la posible salida del CEO de Nvidia

El miércoles 11 de noviembre, The Wall Street Journal informó que el directorio de Nvidia se preparaba para destituir a Huang y que podría reunirse para analizar su continuidad. La publicación también señaló que el empresario habría mantenido otra relación extramatrimonial.

La segunda mujer fue identificada por The New York Times como Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia. Según cinco personas que trabajaron en la compañía y hablaron con el diario, la ejecutiva depende directamente de Huang. Ninguno de los dos confirmó la relación.

El cuestionamiento está relacionado con las normas internas de la compañía sobre conflictos de intereses y relaciones personales entre empleados con vínculos jerárquicos.