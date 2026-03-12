El exorbitante costo de la guerra con Irán: Estados Unidos gastó más de US$11.300 millones en seis días

Gran parte de esos 11.300 millones de dólares fue consumido por el uso intensivo de municiones guiadas de precisión. (Foto: gentileza)

El despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente ya tiene un primer balance económico oficial que encendió todas las alarmas. Durante los primeros seis días de la guerra contra Irán, el conflicto le costó a las arcas estadounidenses una suma superior a los 11.300 millones de dólares. El multimillonario monto refleja el impacto financiero masivo de una contienda que sacudió a los mercados globales desde su inicio.

Los datos fueron presentados este miércoles por funcionarios del Pentágono y representantes de la administración de Donald Trump durante una sesión informativa a puertas cerradas en el Congreso estadounidense. Según revelaron The New York Times y la agencia Reuters, el Departamento de Defensa brindó a los legisladores su evaluación más exhaustiva hasta el momento para detallar el altísimo nivel de gasto público que está demandando la operación militar.

Municiones guiadas y gastos «omitidos»

El desorbitante ritmo de gasto diario de las fuerzas armadas se explica, en gran medida, por el poder de fuego desplegado en las ofensivas iniciales. Según las estimaciones oficiales, gran parte de esos 11.300 millones de dólares fue consumida por el uso intensivo de municiones guiadas de precisión y por el enorme costo que implica el despliegue de los activos navales en la región.

El costo de la guerra se discutió en una reunión informativa a puerta cerrada en el Capitolio con funcionarios del Pentágono. (Foto: gentileza)

Sin embargo, durante la exposición reservada, los funcionarios del Departamento de Defensa reconocieron que esta cifra preliminar «no capturaba todo el alcance de la carga financiera«. Se admitió que el cálculo omitió varios aspectos de la operación, excluyendo costos logísticos fundamentales y los potenciales gastos a largo plazo que implicaría sostener el conflicto en el tiempo.

Alarma y grieta en el Congreso

La revelación de la cifra generó una fuerte conmoción y encendió los cruces políticos entre los legisladores presentes en el Capitolio, quienes expresaron su preocupación por la velocidad a la que se están quemando los fondos militares.

Por el lado del Partido Demócrata, el senador Jack Reed (presidente del Comité de Servicios Armados) calificó la cifra oficial como «desorbitante» y lanzó una dura advertencia sobre las graves implicancias económicas que este nivel de gasto podría traerle a Estados Unidos.

En la vereda opuesta, el senador republicano Lindsey Graham salió a defender la millonaria erogación de la administración Trump. «La libertad no es gratis, y la seguridad tampoco», sentenció Graham, y agregó: «Debemos proveer a nuestras tropas con todo lo que necesiten para neutralizar la amenaza de Teherán».

Ante este escenario de rápida sangría de recursos, los funcionarios confirmaron que el gobierno estadounidense ya se encuentra preparando una solicitud para que el Congreso apruebe fondos suplementarios de emergencia que permitan sostener las operaciones militares en el golfo.