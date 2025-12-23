El Gran Valle del Rift: la megagrieta en Africa que avanza y creará un nuevo océano

La revista National Geographic informó en una investigación que África está dividiéndose en dos partes tras una fractura que avanza rápidamente por el territorio. La ruptura colosal se encuentra vinculada con el sistema Rift de África Oriental, una de las grietas de mayor extensión en el mundo.

El continente africano se coloca por encima de una zona tectónica activa, la cual es conocida como «Gran Valle del Rift«. La región cuenta con placas tectónicas que se desplazan entre sí en tierra firme y el océano.

Según detallaron los estudios, la fractura comenzó en la región de Afar, al norte de Etiopía, hace unos 30 millones de años. Desde entonces, se está propagando hacia el sur, rumbo a Zimbabue, a un promedio de entre 2,5 y 5 centímetros por año.

A lo largo de los milenios, atravesó por el territorio de distintos países de la actualidad:

Etiopía

Kenia

la República Democrática del Congo

Uganda

Ruanda

Burundi

Zambia

Tanzania

Malawi

Mozambique.

Para los investigadores, el movimiento divergente entre las placas somalí y nubia está impulsado por procesos internos en la litosfera terrestre, como la dinámica del manto y los desplazamientos de roca bajo la superficie.

Representación de como quedaría África con la división geográfica de las placas /Foto: Referencia)

África se está partiendo: el surgimiento de un nuevo océano

Ante la ruptura del continente africano que desembocará en dos parcialidades separadas, surge el análisis del nacimiento de un nuevo océano. Aunque el desenlace tomaría miles de años en generar algún cambio global, ya se dieron indicios de este desplazamiento.

Los análisis y casos sobre la división de África no son recientes, uno de los sucesos de mayor impacto para los investigadores ocurrió en 2005, cuando una grieta de 60 kilómetros se abrió abruptamente en el oeste de Etiopía. En cuestión de minutos, el terreno se desplazó dos metros, un cambio que normalmente tardaría siglos.

El avance de la división en territorio africano (Foto: gentileza)

Actualmente, se estima que la grieta posee una distancia de 6400 kilómetros de largo y un promedio de entre 48 a 64 kilómetros de ancho. Si bien todavía queda mucho territorio por recorrer, existe el peligro para las personas, flora y fauna de las regiones periféricas.

El caso despertó la inquietud de distintos cuerpos de investigación. La geóloga del Grupo de Investigación de Fallas Dinámicas del colegio Royal Holloway, Lucía Pérez Díaz detalló que: “En un período de decenas de millones de años, el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta”.

Ante esta situación que altera el territorio de los países africanos, Ken Macdonald, científico de la Universidad de California y partícipe del equipo, explicó que: «Lo que no sabemos es si esta ruptura continuará el ritmo actual para, eventualmente, separar el continente africano y abrir una ciencia oceánica y después, quizá, algo mucho más grande, como una versión pequeña del océano Atlántico”