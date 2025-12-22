Reino Unido desplegó aviones sobre Malvinas, a días de la compra argentina de los F-16 de Javier Milei

El Parlamento Británico informó de la presencia de cuatro aviones cazas en las Islas Malvinas. Las unidades aéreas completaron maniobras defensivas en la zona costera del territorio a pocos días del arribo de los aviones F-16 comprados por el Gobierno de Javier Milei.

La tarea se efectuó bajo el nombre de «Operación Southern Sovereignty«. El cuerpo táctico supervisó los ejercicios a bordo del HMS Forth, buque destructor desplegado como elemento central de las defensas británicas en la zona.

Ante esta situación, se especula al protocolo de defensa como un acto de precaución y disuasión del Parlamento Británico para el Gobierno argentino. Los aviones F-16 llegaron desde Dinamarca a inicios de diciembre con ceremonias y un espectáculo aéreo por distintos puntos de Buenos Aires.

La maniobra defensiva británica estuvo a cargo del comandante de las Fuerzas Británicas del Atlántico Sur, Brigadier Charlie Harmer. Las unidades aéreas son Eurofighter Typhoon, modelos supersónicos para el desarrollo de tácticas de guerra y defensa territorial.

Los aviones adquiridos por el país europeo son estratégicos para el desarrollo de acciones defensivas y una forma de marcar presencia y disuadir preventivamente cualquier intención de avance sobre las islas.

Reino Unido desplegó aviones sobre Malvinas: qué respuesta advirtió el Parlamento Británico

Posterior al arribo de los aviones F-16 al territorio argentino, el medio inglés GB News informó la situación y advirtió de un posible quiebre de tranquilidad de ambos gobiernos por la soberanía de las Islas Malvinas.

«Argentina podría ser considerada una gran amenaza a corto plazo debido al descarado rearme que está llevando a cabo», indicaron. Si bien el ministerio de defensa británico no se pronunció al respecto, el despliegue de las cuatro unidades despierta inquietud entre los representantes y habitantes de las islas.

Sobre la situación política delicada de las islas, el comandante Charlie Harmer mencionó qué: «La Operación Southern Sovereignty me permitió poner a prueba nuestra capacidad para proyectar poder en toda el Área Operacional Conjunta y en los dominios marítimo, terrestre y aéreo simultáneamente. Si bien tranquiliza a la población, en última instancia contribuye a mi misión de disuadir la agresión en las Islas del Atlántico Sur y demuestra la soberanía del Reino Unido en acción«. Las palabras del comandante fueron compartidas en un comunicado del ministro de defensa de Gran Bretaña.

Las Malvinas son argentinas: el respaldo del Mercosur al gobierno nacional

Ante el reclamo de ambos países por la soberanía del archipiélago, los líderes del Mercosur aprobaron en Foz de Iguazú una declaración especial en la que reafirmaron los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas y rechazaron “la adopción de medidas unilaterales” vinculadas a la exploración o explotación de recursos naturales en el área en controversia.

EL documento se decretó en la 67° Cumbre de jefes de Estado del Mercosur. En la misma se reconoce a «los derechos legítimos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la Cuestión Malvinas».

En la junta re rememoró a los compromisos asumidos desde la declaración conjunta del 25 de junio de 1996. Ante esta situación creció la especulación y duda del seguimiento de dominio del país europeo sobre las Islas en el mediano plazo.