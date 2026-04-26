El papa León XIV por el 40º aniversario de la explosión en Chernóbil: la energía atómica sólo debe usarse al servicio «de la paz»

El papa León XIV sobre un nuevo aniversario de la explosión en Chernóbil. Foto: AP.

El papa León XIV pidió que la energía atómica sólo se utilice con fines pacíficos, al conmemorar este domingo el 40º aniversario de la explosión en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania.

El desastre «marcó la conciencia de la humanidad» y «sigue siendo una advertencia de los riesgos inherentes al uso de tecnologías cada vez más poderosas», dijo el sumo pontífice al final de la oración del Regina Coeli en el Vaticano.

Cómo fue la explosión en Chernóbil en Ucrania

«Espero que en todos los niveles de toma de decisiones prevalezcan siempre el discernimiento y la responsabilidad, para que cada uso de la energía atómica esté al servicio de la vida y la paz», dijo León XIV.

La explosión de 1986 en la central nuclear de Chernóbil en Ucrania fue el peor desastre nuclear civil de la historia.

Se estima que miles de personas murieron como resultado de la exposición a la radiación.

La cifra exacta de víctimas varía. Unas 600.000 personas involucradas en la operación de limpieza, conocidas como «liquidadores», estuvieron expuestas a altos niveles de radiación.

Un informe de la ONU de 2005 situó el número de víctimas mortales confirmadas y previstas en 4.000 en los tres países más afectados. Greenpeace estimó en 2006 que el desastre había causado cerca de 100.000 muertes.