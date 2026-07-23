El crudo Brent superó los US$ 100 tras un ataque de los hutíes a dos petroleros en el Mar Rojo

Los precios del petróleo volvieron a subir y rozaron los US$100 este jueves 23 de julio, por nuevos ataques en Medio Oriente. (Foto: gentileza AP)

El precio internacional del petróleo registró una fuerte aceleración en los mercados financieros globales. El barril de petróleo Brent —indicador de referencia para el mercado global y la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta— se disparó más de un 6,97% en la jornada hasta cotizar en US$100,70.

El nuevo salto en las cotizaciones se produjo tras confirmarse un ataque liderado por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, contra dos buques petroleros pertenecientes a Arabia Saudita en aguas del Mar Rojo. La agresión abrió un segundo frente de conflicto en una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, agravando la crisis energética derivada de la parálisis en el Estrecho de Ormuz.

Ataque a los buques «Encelia» y «Layla»: nuevo frente en el Mar Rojo

De acuerdo con reportes de las agencias Associated Press (AP) y Bloomberg, los insurgentes hutíes se adjudicaron el lanzamiento de misiles y drones contra los buques tanques Encelia y Layla.

Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) y datos de rastreo satelital compilados por Bloomberg, la embarcación Encelia sufrió un impacto a 70 millas náuticas al sudoeste de Al Shuqaiq (Arabia Saudita), lo que provocó un incendio a bordo y dejó al buque en estado «sin gobierno» por pérdida de maniobrabilidad. En tanto, el superpetrolero Layla logró continuar la navegación bajo sus propios medios.

El ataque a los buques por parte de las fuerzas hutíes se realizó en el estrecho de Bab el-Mandeb.

El ataque representa la primera embestida directa contra petroleros en el Mar Rojo desde que los hutíes anunciaron un bloqueo a la navegación vinculada al reino saudí. Esta vía marítima, que conecta con el canal de Suez a través del estrecho de Bab el-Mandeb, concentra cerca del 12% del comercio global y era utilizada por Riad como la principal ruta alternativa para exportar millones de barriles diarios sin pasar por el Estrecho de Ormuz.

Ultimátum de Donald Trump y 12 noches de bombardeos en Irán

La tensión bélica en Medio Oriente continúa en ascenso mientras la diplomacia internacional muestra un marcado estancamiento. El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) confirmó que completó su 12ª noche consecutiva de bombardeos sobre territorio iraní, enfocados en neutralizar radares costeros, instalaciones marítimas y depósitos de drones para intentar restablecer la navegación comercial en la región.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus advertencias hacia Teherán a través de sus canales oficiales:

«De aquí en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán dispare a un barco en el Estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA», sentenció Donald Trump.

Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó desde Filipinas que las fuerzas estadounidenses no aflojarán la presión: «El precio seguirá siendo más alto cada noche hasta que entren en razón. Pagarán un precio muy pesado por lo que están haciendo». En respuesta, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, ratificó que la situación en el Estrecho de Ormuz —por donde circula habitualmente el 20% del petróleo mundial— «no volverá a las condiciones previas a la guerra».