El petróleo Brent trepó a US$92 tras nuevos ataques en Ormuz e Irán propone retomar la tregua con EE.UU.

La tensión bélica y logística en Medio Oriente volvió a sacudir los mercados energéticos globales. La cotización de los contratos a futuro del petróleo Brent trepó este martes hasta los US$92,28 por barril, registrando un alza intradiaria del 4,42% (US$3,91) ante la confirmación de nuevos ataques contra buques cargueros en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, el paso marítimo neurálgico por donde circula el 20% del crudo del planeta.

La disparada de los precios convive con un escenario de extrema volatilidad diplomática. Mientras las acciones armadas amenazan con paralizar definitivamente las rutas de navegación comercial, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, emitió un mensaje conciliador y condicionó el fin de las hostilidades al cumplimiento estricto del pacto de cese al fuego alcanzado en junio con Estados Unidos.

Nuevos ataques a buques petroleros en el Estrecho de Ormuz

El nuevo salto en la cotización se aceleró tras el reporte oficial emitido por la agencia militar británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), que confirmó dos incidentes graves en aguas del Golfo:

Impacto directo: Un buque cisterna fue alcanzado por tres proyectiles mientras salía del Golfo Pérsico rumbo al este de Omán, sin que se reportaran víctimas fatales ni derrames contaminantes.



Un buque cisterna fue alcanzado por mientras salía del Golfo Pérsico rumbo al este de Omán, sin que se reportaran víctimas fatales ni derrames contaminantes. Buque a la deriva: Un segundo tanquero fue interceptado en aguas cercanas frente a las costas de Omán. Según la firma de seguridad marítima Ambrey, la embarcación quedó detenida y a la deriva tras el contacto con fuerzas militares.

Los incidentes se suman a los intercambios de fuego del último fin de semana, en los que Washington bombardeó posiciones de lanzacohetes en la isla de Larak y Teherán respondió con misiles hacia bases en Jordania.

Pezeshkian y la oferta de cese al fuego en la cumbre de Kirguistán

En el plano diplomático, Pezeshkian aprovechó la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán —donde participan los mandatarios Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China)— para enviar una señal a la Casa Blanca.

«Si Estados Unidos regresa a sus compromisos asumidos en el memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán responderá de forma recíproca e inmediata», afirmó el mandatario iraní ante medios estatales.

El acuerdo de junio contemplaba un alto el fuego inmediato de 60 días a cambio del desminado del estrecho por parte de Teherán y el levantamiento de sanciones petroleras, exenciones de exportación y el cese del bloqueo naval por parte de Washington. Sin embargo, la presión interna de la Guardia Revolucionaria iraní —que exige el control total del paso marítimo e indemnizaciones económicas— mantiene trabada una salida negociada de fondo.

Alerta internacional: Japón aprobó un fondo de emergencia para combustibles

El encarecimiento del barril de crudo encendió alarmas inmediatas en los países importadores netos de energía. En Asia, el gabinete de Japón aprobó un fondo de contingencia por 616.000 millones de yenes (US$3.900 millones) para mitigar el impacto inflacionario en los surtidores.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que la mayor parte del paquete se destinará a subsidiar los combustibles minoristas para mantener el precio del litro de nafta en torno a los 170 yenes (US$1,06), ante el temor de que la prolongación del conflicto en Medio Oriente desate una nueva espiral de precios internacionales.